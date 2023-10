Aliberti debutta con un pari: reti bianche al "Diana" tra Osimana e Sangiustese

Il debutto di Sauro Aliberti sulla panchina giallorossa con un pari. Reti inviolate tra Osimana e Sangiustese, match che cade al termine di una settimana complicata e rivelatosi combattuto, con le due squadre incapaci però di sfondare. Un punto che muove la classifica dell’Osimana, e che inaugura positivamente il nuovo corso, anche se ai ragazzi di mister Sauro Aliberti è mancato il guizzo vincente per trovare la via del gol.

Osimana che parte subito con un buon piglio: al 3’ Alessandroni crea scompiglio in area di rigore rossoblu ma la sua conclusione ravvicinata trova i riflessi di Shiba. Due minuti dopo da corner Buonaventura prova la giocata acrobatica trovando l’esterno della rete. Dopo un buon avvio per i ”senza testa”, gli ospiti cercano di prendere campo e il match si riequilibra. Primo squillo ospite al 23’ con la punizione di Omiccioli che sorvola di poco la traversa. Rossoblù ancora pericolosi da corner al 25’ con Monachesi, che nell’area piccola in mezzo al traffico va a botta sicura ma trova Patrizi sulla sua strada a murarlo. Minuto 35, su una conclusione deviata di Minella, Monachesi dalla sinistra tenta il diagonale che sibila a fil di palo. Proteste giallorosse al 38’ per un atterramento di Triana in area di rigore ospite per mano di Salvatelli ma l’arbitro lascia correre. Buonaventura si mette in proprio un minuto dopo ma la sua conclusione è ben bloccata da Shiba. I ”senza testa” cercano di chiudere in avanti la frazione con Tittarelli che non trova la porta, ben imbeccato da Triana, e così si va all’intervallo lungo sullo 0-0.

Avvio di ripresa con Buonaventura che dalla distanza chiama subito Shiba all’intervento prodigioso. Alessandroni trova il gol a 51’ ma il gioco era stato fermato qualche istante prima per un tocco di mano di Tittarelli. I padroni di casa ripartono con buon piglio anche se non riescono a sfondare. Da azione di corner, Tittarelli di testa al 68’ chiama Shiba all’intervento mentre al 72’ Trillini testa i riflessi di Piergiacomi. Pigini sempre di testa ci prova da corner ma non impensierisce Piergiacomi. Minuto 88, la retroguardia della Sangiustese rischia la frittata con un retropassaggio rischioso di Proesmans che per poco non finisce in rete. Nonostante il forcing finale dei giallorossi il match non si sblocca e termine a reti inviolate.

Il Tabellino:

OSIMANA-SANGIUSTESE 0 -0

OSIMANA: Piergiacomi, Micucci, Mosquera (81’ Bellucci), Calvigioni, Patrizi, Bambozzi, Triana (73’ Pasquini), Bugaro (94’ Paccamiccio), Tittarelli (69’ Mercanti), Buonaventura (81’ Falcioni), Alessandroni. All. Aliberti

SANGIUSTESE: Shiba, Calcabrini (80’ Sfasciabasti), Salvatelli (62’ Tombolini), Omiccioli, Sopranzetti, Pigini, Monachesi (76’ Palmieri), Marini, Ouedraogo (62’ Tulli), Trillini (76’ Proesmans), Minella. All. Bolzan

ARBITRO: Malascorta (Jesi)

ASSISTENTI: Sannucci (MC), Belogi (AN)