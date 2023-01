Osimana, brillano le "new-entry" nel 2-0 al Porto Sant'Elpidio

L’Osimana apre con il botto il 2023. I ”senza testa” si impongono con autorità per 2-0 su un Porto Sant’Elpidio che non ha potuto nulla contro i ragazzi di mister Roberto Mobili. La compagine giallorossa, che ha sfruttato l’apporto più che positivo degli ultimi arrivati Ruibal e Scheffer, ha ottenuto i primi tre punti del girone di ritorno che permettono ai ”senza testa” di continuare la loro corsa verso i play-off. Avvio pimpante tra le due formazioni che si affrontano subito a viso aperto. L’Osimana prova a farsi vedere dalle parti di Schirripa e trova il gol al 19’: punizione dalla distanza di Bambozzi, la palla carambola sulla traversa e Alessandroni di testa è il più lesto di tutti a ribattere a rete. Il gol galvanizza i locali, che ci provano nuovamente al 24’ con Ruibal dalla distanza, di poco fuori. I giallorossi tengono meglio il campo e sfiorano il raddoppio sul finale di frazione con il colpo di testa di poco a lato di Buonaventura. Il primo tempo si chiude sull’1-0 per l’Osimana con un Canullo di fatto inoperoso.

Nella ripresa gli uomini di mister Roberto Mobili partono subito con il piede giusto. Al 47’ Mingiano in volée colpisce l’esterno della rete, al 49’ invece tocca a Scheffer sfiorare il 2-0. Raddoppio che arriva un minuto dopo con la botta di Mingiano, prima rete in giallorosso per lui, ben imbeccato proprio da Scheffer. Col doppio vantaggio in tasca, i ragazzi di mister Mobili continuano a spingere: prima con uno scambio in velocità al 58′ tra Alessandroni e Buonaventura, ma Schirripa c’è, poi al 61’ l’altra new-entry Ruibal chiama l’estremo difensore ospite all’intervento. Il Porto Sant’Elpidio si fa vedere per la prima volta al 54’ con un colpo di testa di David, ben bloccato da Canullo, per il resto la ripresa si traduce in un monologo giallorosso con i locali ancora pericolosi al 73’ con Buonaventura, mentre la compagine di mister Palladini non riesce a creare pericoli. L’Osimana gestisce bene le ultime battute, con qualche protesta ospite per un tocco di mano in area giallorossa, e porta a casa i primi tre punti del 2023.

Il Tabellino:

OSIM ANA-ATLETICO PORTO S.ELPIDIO 2-0 ( 1 -0 p.t.)

OSIMANA: Canullo, Scheffer (81’ Paccamiccio), Fermani (88’ Marcantoni), Calvigioni, Patrizi, Labriola, Ruibal (84’ Falcioni), Bambozzi, Mingiano (68’ Pasquini), Buonaventura, Alessandroni (89’ Mercanti). All. Mobili

ATLETICO PORTO SANT’ELPIDIO: Schirripa, Cernetti (64’ Khouzima), David, D’Amicis, Landolfo, Tondini, Titone (58’ Santori), Zingrillo (81’ Russo), Fulglini (55’ Rubicini), Amici (73’ Orazi), Frinconi. All. Palladini

ARBITRO: Paoloni (AP)

ASSISTENTI: Pizzuti (MC), Malatesta (AN)

RETI: 19’ Alessandroni, 50’ Mingiano