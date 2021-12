E' Bonaventura l'uomo-derby: l'Osimana vince e allunga

Difficile stabilire se possa essere la fuga decisiva, più facile affermare che questo derby, vinto dall’Osimana sulla Passatempese, certifica l’accelerazione nell’andatura della capolista, che a suon di vittorie sta facendo selezione nel gruppo delle inseguitrici, capeggiato dai Portuali comunque già attardati di cinque lunghezze. Non sono bastati carattere e determinazione ai gialloblu per strappare almeno un punto al “Diana”, teatro del big match di giornata: è una stoccata di Bonaventura nei minuti conclusivi a garantire alla formazione di mister Mobili la nona vittoria in campionato.

I giallorossi cominciano subito con il piede giusto: al quarto minuto tiro dalla bandierina per i padroni di casa, capitan Patrizi svetta e mette nel sacco il pallone dell’1-0. La Passatempese sbanda, anche perché l’Osimana spinge alla ricerca di un immediato raddoppio sfiorando la rete in due occasioni con Alessandroni, ma anche Campana ci mette del suo risultando determinante in un paio di circostanze.

In apertura di secondo tempo la Passatempese risulta maggiormente propositiva specialmente sulla fascia sinistra e dopo 18 minuti riesce a rimettere il derby in parità: Nemo supera la metà campo e imbuca per Ferreyra che si porta la sfera sul sinistro e aiutato da una deviazione decisiva riporta la sfida in equilibrio. La reazione dei padroni di casa non si fa attendere. Pochi istanti più tardi un passaggio filtrante finisce sui piedi del neo entrato Pasquini che a tu per tu con l'estremo difensore ospite sbaglia. I galletti devono però arrendersi all'85' quando un traversone dello stesso Pasquini viene corretto sottomisura da Bonaventura il quale sigla il gol-vittoria.

Il Tabellino:

OSIMANA - PASSATEMPESE 2-1 (1-0 p.t.)

OSIMANA: Chiodini, Labriola, Patrizi, Pizzuto (67’ Farotti), Andreucci (59’ Cavezzi), Proesmans (77’ Donzelli, 86’ Montesi), Calvigioni, Micucci, Madonna (67’ Pasquini), Alessandroni, Bonaventura. All. Mobili

PASSATEMPESE: Campana, Iannaci, Zoli (54’ Lorenzini), Esposito, Mercanti (54’ Della Rossa, 83’ Pigliacampo), Stortoni (90’ Pieroni), Martiri, Catena; Nemo, M. Agostinelli, Ferreyra All. Busilacchi

ARBITRO: Gorreja (AN)

ASSISTENTI: Raschiatore (San Benedetto del Tronto), Domenella (AN)

RETI: 4’ Patrizi, 63’ Ferreyra, 85’ Bonaventura