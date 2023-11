Volto nuovo in casa Osimana: perfezionato l'ingaggio di Luca Ambanelli

Volto nuovo in casa Osimana. La società ha infatti comunicato di aver perfezionato l’ingaggio di Luca Ambanelli, centrocampista centrale classe 2002. Nativo di San Benedetto, cresciuto nelle giovanili dell’Ascoli, la sua carriera è proseguita con l’Under 19 del Teramo prima di approdare con l’Atletico Ascoli con cui nella passata stagione ha vinto il campionato d’Eccellenza. Dopo una prima parte di stagione disputata in serie D con il Legnano, eccolo approdare alla società giallorossa.

«Sono stato molto felice della chiamata dell’Osimana – afferma Luca – e ho accettato con entusiasmo questa avventura. Ho voglia di rimettermi in gioco ed ho trovato subito fiducia in questa società: questo mi permetterà di lavorare in maniera serena, e non vedo l’ora di poter dare una mano ai miei compagni e di risalire la china della classifica. Ho ritrovato un campionato diverso da quello che avevo lasciato: è più complicato, tutte le formazioni dalla prima all’ultima squadra sono organizzate e con in rosa diversi giocatori di valore. Ma l’Osimana non ha nulla a che invidiare alle altre, e sono convinto che riusciremo a risollevarci».