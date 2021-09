L'Osimana inizia ad alzare la voce: netto 3-0 alla Filottranese

L’Osimana parte lenta, ma si accende dopo mezz’ora di gioco piazzando un uno-due micidiale. Ne fa le spese la Filottranese, che pure per una fetta cospicua del primo segmento di gara aveva dimostrato di riuscire a tenere bene testa ai giallorossi.

Dopo un’iniziale fase di studio, sono infatti gli ospiti ad avvicinarsi pericolosamente all’area avversaria: al punto che Chiodini, prima distendendosi sulla sua sinistra su una conclusione dal limite, e poi uscendo tempestivamente all’interno dell’area piccola per sbrogliare una situazione delicata, finisce con l’essere molto più impegnato del suo dirimpettaio. Ma all’Osimana basta evidentemente poco per svoltare: minuto 28, combinazione Buonaventura-Alessandroni, destro al volo della punta della squadra di casa ed il punteggio si sblocca.

Neanche il tempo di mettere il pallone al centrocampo, ed arriva il raddoppio: incursione in area di Micucci che viene messo giù, l’arbitro indica il dischetto del rigore e Proesman infila Palmieri per il 2-0. I ritmi non calano neanche un po’: Pasquini solo davanti al portiere fallisce il tris, mentre alla Filottranese viene annullato un gol al termine di un’azione particolarmente concitata in cui si segnalano un legno colpito ed un salvataggio sulla linea di Labriola. Nel secondo tempo gli ospiti generosamente provano ad avanzare il baricentro, attaccando per provare ad accorciare le distanze e riaprire l’incontro, tentativo che viene però stroncato sul nascere. Buonaventura – ancora lui – imbecca il solito Alessandroni, che a tu per tu con l’estremo difensore biancorosso non sbaglia fissando il punteggio sul definitivo 3-0.

Il Tabellino:

OSIMANA – FILOTTRANESE 3-0 (2-0 p.t.)

OSIMANA: Chiodini, Montesano (57’ Cavezzi), Pizzuto (85’ Montesi), Calvigioni (36′ Bellucci), Patrizi, Labriola, Micucci, Proesman, Alessandroni (85’ Mercanti), Buonaventura (72’ Madonna), Pasquini. All. Mobili

FILOTTRANESE: Palmieri, Bianchi (65’ Baccarini), Carnevali, Marconi (72’ Generi), Severini, Dignani, Romansky, Corneli, A. Strappini (65’ Nitrati), Coppari, Chiaraberta (57’ Staffolani). All. Giuliodori

ARBITRO: Racchi (AN)

ASSISTENTI: Sannucci (MC), Fetai (MC)

RETI: 28′ Alessandroni, 30’ Proesman su rig., 55’ Alessandroni