Osimana, 1-0 tra le polemiche: la Fermignanese fa ricorso?

La partita di cartello della ventiduesima giornata si tinge di giallorosso e va in archivio all’insegna delle polemiche. Vince l’Osimana, di misura, sulla Fermignanese, affermazione maturata nonostante l’inferiorità numerica maturata alla mezz’ora del primo tempo, episodio da cui sono scaturite vibranti proteste non tanto legate al cartellino rosso, quanto all’esecuzione del rigore immediatamente seguente.

Il momento incriminato risale al 31’: palla persa dai padroni di casa, Pagliardini è rapidissimo a scappare ed il contrasto tra Montesano ultimo uomo e l’attaccante degli ospiti è punito con l’espulsione. Si continua con calcio piazzato e corner, sugli sviluppi dei quale Pagliardini è irregolarmente ostacolato nella conclusione da Bonaventura e per l’arbitro è calcio di rigore. Tutto è pronto, al momento della rincorsa un colpo di vento sposta la palla sul dischetto e Bacciardini – incaricato della battuta – va a riposizionarla, ma il direttore di gara sanziona il tocco di mano, ferma il gioco e fa ripartire l’incontro con un calcio di punizione in favore dei locali.

Inevitabile la scia di contestazioni all’indirizzo del fischietto del match, che imperterrito non ritorna sui suoi passi. L’incontro quindi prosegue, ancora bloccato sullo 0-0. Nella ripresa è comunque la Fermignanese a sfiorare in altre due circostanze la rete del vantaggio: il solito Pagliardini al 52’ alza troppo la mira e poco più tardi Chiodini si oppone con sicurezza al colpo di testa di Mariotti. Il gol che decide la partita cade al minuto 63: Ndoj non è irreprensibile sul rinvio e la sfera finisce a Bonaventura, che si mette in proprio e fredda Ponzoni. Termina 1-0, almeno per ora: la società ospite potrebbe infatti presentare ricorso per errore tecnico.

Il Tabellino:

OSIMANA - FERMIGNANESE 1-0 (0-0 p.t.)

OSIMANA: Chiodini, Andreucci (60’ Cavezzi), Montesi (60’ Micucci), Calvigioni, Patrizi, Labriola, Proesmans, Montesano, Alessandroni (83’ Ganci), Bonaventura (90’ Mercanti), Pasquini (81’ Bambozzi). All. Mobili

FERMIGNANESE: Ponzoni, Ndoj, Labate, Marzoli (84’ Volpini), Bacciardini, Mariotti, Pagliardini, Braccioni, Bruscia (74’ Izzo), Bozzi (46’ Bravi), Hoxha (74’ Sarout). All. Teodori

ARBITRO: Sarnari (MC)

ASSISTENTI: Baldisserri (PU), Giacomucci (PU)

RETI: 63’ Bonaventura