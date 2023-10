Osimana, esplode la contestazione dei tifosi contro il tecnico Senigagliesi

OSIMO - Già sul profilo social degli Ultras Osimo, i supporters avevano preso posizione chiedendo l’allontanamento del tecnico. Ora, lo striscione appeso che ben riassume il pensiero della tifoseria dopo un inizio di campionato decisamente al di sotto delle aspettative. Non utilizzano giri di parole i tifosi dell’Osimana, che auspicano un cambio di guida tecnica: insoddisfacente il rendimento della squadra, attualmente in piena bagarre nella zona play-out, con una vittoria in sei partite e tre sconfitte. A finire nel mirino l’allenatore Stefano Senigagliesi, dopo il k.o. inferto ai giallorossi dal Montegranaro nell’ultimo match disputato al “Diana”. Il tecnico a fine gara aveva ringraziato i giocatori per l’impegno e la determinazione messi per cercare di ribaltare il punteggio, che non sono bastati però per evitare la seconda sconfitta interna.

Le fibrillazioni arrivano nella settimana che vedrà l’Osimana impegnata nel return-match dei quarti di finale della coppa di categoria. I giallorossi si sono imposti di misura nella sfida di andata, ed andranno ora a fare visita al Montefano nel confronto che mette pertanto in palio un posto nelle semifinali. Per Senigagliesi (che ha assunto le redini della squadra dopo il divorzio a fine stagione da Roberto Mobili, accasatosi al Chiesanuova), arriva pertanto una chance utile per invertire un trend fino a questo momento non positivo, al netto di novità legate al proseguimento della sua avventura sulla panchina dell’Osimana.