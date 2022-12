Osimana, ci pensa Buonaventura: il bomber griffa l'1-0 al Chiesanuova

Vince in casa l’Osimana, reduce da una partita combattuta sino all’ultimo contro i rivali del Chiesanuova. A sbloccare il match è un’intuizione di Buonaventura all’avvio della seconda frazione di gioco, uno dei pochi interventi di rilievo di un match giocato prevalentemente a centrocampo. Apre le danze Mongiello del Chiesanuova al 6’ con un tiro da posizione pericolosa, faccia a faccia con Chiodini. L’estremo difensore giallorosso fa muro ma non trattiene e la sfera finisce sui piedi di Tittarelli, che calcia dritto in porta e fa gonfiare la rete. L’esultanza della curva, però, dura poco, il tempo per l’arbitro di annullare il goal per posizione irregolare. Al 18’ è il turno dell’Osimana: Labriola sfiora il goal con un colpo di testa, la palla centra lo specchio della porta ma viene fermata al limite della linea dalla difesa biancorossa. Biancorossi che tentano il miracolo al 24’ con un tiro da centrocampo di Tittarelli: la traiettoria è ottima e la palla arriva dritta in porta salvo essere poi fermata da Chiodini il quale fa poi il miracolo al 36’, quando Mongiello del Chiesanuova recupera palla al limite del fondocampo e cerca la conclusione da posizione estremamente angolata. L’estremo difensore giallorosso riesce però ad individuare la sfera nella mischia ed a fermarla. Labriola dà spettacolo al 39’ con un calcio di punizione in falcata che Zoldi para per miracolo.

Ripresa col botto: a trenta secondi dal fischio Buonaventura soffia la palla al centrocampo, si avvicina alla porta e tira verso l’angolino basso. Questione di centimetri ma la palla manca il legno e finisce sul fondo. Il bomber ci riprova al 52’, complice l’assist offerto da una punizione calciata da Bambozzi, Buonaventura recupera palla nella mischia e stavolta riesce ad insaccarla nella rete. Proteste vibranti del Chiesanuova al 69’, per un presunto tocco di mano dell’Osimana, ma l’arbitro dice che si può continuare. Ci riprovano gli ospiti al 79’ con un’incursione di Tittarelli che sbaglia a calibrare la potenza del tiro e consegna la sfera dritta nelle braccia di Chiodini. Accese proteste in campo dopo il mancato riconoscimento di una rete dei biancorossi all’84’, annullata causa fuorigioco. Rinvio suicida di Zoldi all’89’, che spedisce la sfera quasi sul piede della new entry Mingiano (punta leccese classe 1995 arrivata in settimana alla corte di mister Mobili), e soltanto l’intervento pronto di Iommi riesce a sventare il pericolo. Recupero stile Mondiali – sei minuti abbondanti – ma alla fine al “Diana” si può festeggiare.

Il Tabellino:

OSIMANA-CHIESANUOVA 1-0 (0-0 p.t.)

OSIMANA: Chiodini, Tiranti (85’ Falcioni), Fermani, Calvigioni, Patrizi, Labriola, Bassetti (73’ Paccamiccio), Bambozzi, Mingiano, Buonaventura, A. Pasquini (85’ Bellucci). All. Mobili

CHIESANUOVA: Zoldi, Molinati, Iommi, Marengo (88’ Canavessio), Lapi, Monteneri, Perez (68’ Coppari), Moretti (68’ Pasquì), Tittarelli, Mongiello, Farroni (68’ Giri). All. Giacometti

ARBITRO: Pigliacampo (PU)

ASSISTENTI: Marchei (AP), Domenella (AN)

RETE: 52’ Buonaventura