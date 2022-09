Crescenzi illumina il derby di Coppa: Castelfidardo corsaro al "Diana"

Il Castelfidardo sbanca il “Diana” negli Ottavi di Coppa Italia. I fidardensi fanno loro il derby per 2-1 grazie ad una prestazione di sostanza e qualità, con due perle di Crescenzi da punizione. I biancoverdi, con questo successo che dà morale e fiducia, ospiteranno la gara di ritorno mercoledì 21 settembre e guardano all’avvio del campionato. Buon avvio per gli ospiti che dopo un brivido iniziale prendono campo e si rendono pericolosi con un colpo di testa di Achaval al 5’. Al 12’ si rende pericoloso Buonaventura su calcio piazzato, fuori di poco, e poco dopo con un bel colpo di testa ma David si fa trovare pronto e respinge. Al 28’ arriva l’episodio che sblocca la gara: pennellata su punizione dai 25 metri di Crescenzi che leva le ragnatele alla sinistra di Canullo per il vantaggio ospite. L’Osimana trova il pareggio al 40’ col più pericoloso dei suoi, Buonaventura, che sfrutta un’ingenuità difensiva e mette nel sacco il pallone dell’1-1.

Castelfidardo che ritrova il vantaggio al 58’ con ancora Crescenzi assoluto protagonista: punizione centrale dai 30 metri con Canullo che non può nulla per il meritato vantaggio ospite. A metà della ripresa i due tecnici si affidano ai cambi con David che fa valere le sue qualità con due prodezze su Armellini e Nunez, il quale protesta al 73’ per una trattenuta in area biancoverde. Castelfidardo che mantiene un buon possesso palla e cerca di rendersi pericoloso col tandem Braconi-Achaval. Al minuto 86′ l’Osimana sfiora il gol con una bella trama di gioco: Buonaventura manda in porta Pasquini ma chiude troppo il tiro che finisce di poco a lato. I biancoverdi reggono bene l’urto finale e conquistano il successo.

«E’ stata una partita equilibrata – commenta il tecnico dell’Osimana, Roberto Mobili – ma il Castelfidardo è stato più brillante di noi, soprattutto in mezzo al campo, però ce la siamo giocata. Siamo consapevoli che questo è il campionato d’Eccellenza e dovremo dare il meglio di noi in ogni gara. Così come sapevamo che ancora non siamo brillantissimi ma è un percorso che stiamo facendo. Dispiace aver perso il derby, soprattutto per i tifosi, ma lavoriamo come sempre».

«E’ un risultato che sognavamo ed aspettavamo – commenta l’allenatore fidardense, Marco Giuliodori – visto che era la prima stagionale contro l’Osimana, un derby, che si ridisputava dopo tanti anni davanti ad una bellissima cornice di pubblico. Per quello che si è visto in campo credo che sia un successo meritato, poi l’Osimana ci ha messo in difficoltà, lo sapevamo, ma questa vittoria ci sta tutta. Ci dà morale e ci dà quell’input in più per fare bene durante la settimana. Questo non deve essere un punto d’arrivo ma un punto di partenza».