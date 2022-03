L'Osimana come da copione: 4-0 al Cantiano nel "testa-coda"

Pronostico rispettato al “Diana” nel testa-coda proposto dalla ventunesima giornata. L’Osimana non fallisce l’appuntamento con una vittoria le cui proporzioni si dilatano nella ripresa, dopo un primo tempo nel quale il Cantiano ultimo in classifica – con appena due over 23 nell’undici iniziale – era riuscito a limitare i danni andando il riposo sotto di un gol. Il maggiore tasso tecnico dei giallorossi emerge così dopo l’intervallo, concretizzandosi con un poker di reti il quale dà sostanza ad una affermazione che mantiene invariato il distacco dalla diretta inseguitrice, ovvero la Vigor Castelfidardo, al secondo posto a sei lunghezze di distanza.

Spinge la capolista nella prima mezz’ora, con il Cantiano che riesce a contenere la forza d’urto della squadra di mister Mobili, capitolando al 34’: calcio di rigore decretato per un fallo di mano in area – generoso, ma che in parte compensa altri due precedenti episodi dubbi su cui l’arbitro aveva preferito sorvolare – e trasformato da Bambozzi per l’1-0. Il punteggio sbloccato mette in discesa il match dei padroni di casa, che al 54’ pervengono al raddoppio: lo firma Lorenzo Alessandroni, che finalizza un’azione nata sull’asse Bambozzi-Andreucci. Prima dell’uscita dal campo per una botta, l’attaccante giallorosso firma la sua personale doppietta al 71’, con una volée ad insaccare un preciso lancio di Bonaventura a scavalcare la difesa ospite.

Nel finale, arriva anche il 4-0 siglato da Ganci – subentrato ad Alessandroni – su assistenza di Mercanti che capitalizza un pallone recuperato da Falcioni. Bottino pieno e vittoria in campionato numero tredici per i giallorossi, attesi ora da un match delicato: tra sette giorni, al “Diana” si presenterà la Fermignanese, attualmente ricompresa nel lotto delle formazioni in lotta per un posto nei play-off.

Il Tabellino:

OSIMANA – CANTIANO 4-0 (1-0 p.t.)

OSIMANA: Belli, Andreucci (81’ Mercanti), Micucci, Calvigioni (79’ Cavezzi), Patrizi, Labriola, Proesmans (48’ Montesi), Bambozzi, Alessandroni (73’ Ganci), Bonaventura (85’ Falcioni), Pasquini. All. Mobili

CANTIANO: Giacometti, Arcangeletti, Morolli (79’ Gettaione), Letmer, Proietti (73’ Zanchetta), Berardi, Sebastianelli, Marchi, Caselli (70’ Soriani), Ciufoli (66’ Alunno), F. Romitelli (56’ Salsiccia). All. L. Romitelli

ARBITRO: Paoloni (AP)

ASSISTENTI: Sannucci (MC), Gasparri (PU)

RETI: 34’ Bambozzi su rig., 54’ e 71’ Alessandroni, 86’ Ganci