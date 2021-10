Troppa Osimana per il Cantiano: Buonaventura (doppietta) lancia i giallorossi

La giovane formazione di casa regge per mezz'ora, poi l'undici di Mobili prende il sopravvento concedendosi una ripresa in controllo. Infortunio per Marcantoni, si attende il responso degli esami diagnostici

Nessuna sorpresa a Cantiano e pronostico pienamente rispettato: in poco più di cinque minuti, nelle battute conclusive di primo tempo, l’Osimana mette al sicuro il terzo successo in campionato e si conferma al comando del Girone A di Promozione. Troppo netto il divario tra le due formazioni (saranno addirittura 24 i calci d’angolo conquistati dai giallorossi), sebbene nella prima mezz’ora la squadra di mister Romitelli sia riuscita a contenere il forcing costante degli ospiti, prima di capitolare e di incappare nella quarta sconfitta stagionale, con un bilancio nel torneo di otto gol subiti e nemmeno uno realizzato.

Osimana subito propositiva, e costantemente proiettata in avanti, il Cantiano risponde con una botta di Francesco Romitelli, senza fortuna. Il cambio di passo prende forma al 30’ con Masci a dire di no ad Alessandroni: è il preludio al gol, che giunge tre minuti più tardi con Buonaventura il quale, in beata solitudine, trova il colpo di testa vincente su imbeccata di Labriola. Al 41’ arriva il sigillo di Alesssandroni, che raccoglie il suggerimento di Pasquini e con un morbido lob griffa il raddoppio.

I giallorossi rallentano nella ripresa, forse paghi del vantaggio acquisito, anche se Pasquini per due volte su azione di ripartenza fallisce il tris. La terza rete arriva comunque al 75’ per merito di Buonaventura il quale timbra la personale doppietta correggendo sottomisura, di testa, l’ennesimo tiro dalla bandierina conquistato. A rovinare la festa l’uscita dal terreno di gioco di Marcantoni: si attende il responso degli esami diagnostici per fare luce sull’entità dell'infortunio.

Il Tabellino:

CANTIANO – OSIMANA 0-3 (0-2 p.t.)

CANTIANO: Masci, Chaqroun, Rossi, S. Romitelli (55’ Latmer), Proietti, Bei (7’ Gettaione), F. Romitelli, El Karouachia, Duro (56’ Caselli), Marchi, Arcangeletti (64’ Soriani). All. L. Romitelli

OSIMANA: Chiodini, Montesano (71’ Andreoni), Marcantoni (34’ Pizzuto), Calvigioni, Patrizi, Labriola, Micucci, Proesmans, Alessandroni, Buonaventura, Pasquini. All. Mobili

ARBITRO: Skura (Jesi)

ASSISTENTI: Caporaletti (MC), Cardinaletti (Jesi)

RETI: 33’ Buonaventura, 41’ Alessandroni, 75’ Buonaventura