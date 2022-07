Osimana, previsto per lunedì prossimo l'inizio della preparazione

Chiusa con estrema soddisfazione la stagione 2021/22 solo pochi giorni fa, l’Osimana è pronta a ripartire. Venerdì conviviale di ritrovo allo Stadio “Diana” per istruzioni tecniche e distribuzione materiale, mentre l’appuntamento per l’inizio della preparazione estiva è fissato per lunedì 25 Luglio. Tanti volti noti e diversi nuovi, tra ragazzi del vivaio ed alcuni aggregati. Il punto giallorosso viene fatto dal presidente Campanelli: «Ormai archiviata la trionfale stagione scorsa, ci approcciamo alla nuova con rinnovato entusiasmo. Confermati staff e la quasi totalità della rosa, non senza sforzo economico, a testimonianza della volontà di ben figurare e proseguire nel cammino programmato diversi anni fa. Ci lasciano Alessandroni e Ganci, per noti motivi diversi, ai quali va tutto il nostro ringraziamento e due dei “fuoriquota” protagonisti nostrani della scorsa stagione come Andreucci e Farotti per motivi di studio».

«E’ chiaro che nel reparto avanzato dovremo intervenire – continua il presidente - anche se la presenza di Buonaventura, Donzelli, Pasquini, Madonna e Montesano, oltre a qualche giovane rampante, non ci crea apprensioni estreme. Abbiamo appeal e risorse per dormire sonni tranquilli e scegliere con calma la figura di rilievo che possa fare al caso nostro, tecnicamente ed umanamente. Per il resto, la chiusura di qualche “under” di spessore unito al resto della truppa proveniente dal vivaio, come da principio cardine per un club con un settore giovanile di qualità ed in forte ascesa come il nostro, è un grande motivo di soddisfazione. Poi sarà il campo a parlare e la società, senza problemi ad intervenire».