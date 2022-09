Jesina esagerata: dodici reti sul campo dell'Orvieto

Serie C femminile

Finisce con una goleada la prima uscita ufficiale della Jesina Calcio Femminile, all’esordio stagionale nel Girone B del campionato di serie C. Sul campo dell’Orvieto le leoncelle chiudono il primo tempo sul punteggio di 3-0, mettendo in cassaforte i tre punti, poi dilagano nei secondi quarantacinque minuti siglando complessivamente ben 12 reti.

Primo tempo in cui la Jesina tiene il pallino del gioco e al 16’ minuto trova il primo gol stagionale con Gambini, mentre al 41’ è Picchió a siglare la seconda rete per le leoncelle. Poco prima del duplice fischio arriva il centro di Crocioni che fissa il risultato sul 3-0 con cui le due squadre raggiungono gli spogliatoi. Il secondo tempo si apre subito bene per la Jesina, con Berti che al 49’ trova il gol del 4-0, e pochi minuti dopo siglerà anche il 5-0. Al 64’ si accende Botti: tripletta nel breve volgere di pochi giri di lancette, ed al 69’ siamo sull’8-0. Uno sfortunato autogol della formazione avversaria incrementa ulteriormente il bottino, prima dei tre gol che sanciranno il risultato finale sullo 12-0 con Cingolani, Rossetti e Oleucci a finire nel tabellino marcatori.

Ottima prestazione per la Jesina che porta a casa i primi tre punti di questo campionato. L’esordio casalingo è fissato per domenica, quando le ragazze di mister Baldarelli riceveranno la visita del Centro Storico Lebowski - squadra fiorentina cha ha inaugurato il campionato con il pareggio casalingo contro il Bologna – a cui farà seguito la trasferta di Riccione valevole per la terza giornata.