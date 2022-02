Il "Comunale" riapre le porte, l'Olimpia Marzocca fa ritorno a casa

Squadra in casa

Squadra in casa Olimpia

Ultime rifiniture in vista della riapertura dello stadio comunale di Marzocca, che sabato 5 febbraio alle ore 15 ospiterà la sedicesima giornata del campionato di Promozione girone A, il cui programma prevede il match che metterà di fronte l’Olimpia Marzocca alla Passatempese. Dopo 54 mesi di chiusura, tanto è passato dall’ultima partita disputata dai biancoazzurri allo stadio di Marzocca, l’Olimpia torna a casa ed anche i tifosi per i tifosi sarà un felice ritorno tra le...pareti domestiche. In questi numerosi mesi sono state poste opere di ammodernamento e messa a norma dell’impianto.

La nuova gradinata ospiterà purtroppo, con limitazioni di accesso secondo le attuali normative del governo (con Green pass rafforzato e mascherine), solo una parte dei tanti appassionati del Marzocca Calcio che vorrebbero accedere all’impianto. L’Olimpia Marzocca, attualmente posizionata a metà di una classifica assai corta, dopo la pausa di alcune settimane imposta dalla LND per contenimento della pandemia, è pronta ad affrontare, segno del destino, propria la Passatempese, squadra con la quale si era giocata l’ultima partita ben 1594 giorni or sono.