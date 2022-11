Marzocca, boccata d'ossigeno: ritorno al successo nel 2-1 al Villa San Martino

L’Olimpia Marzocca si mette alle spalle un ottobre nero, contrassegnato da ben cinque sconfitte consecutive e torna a riassaporare il gusto del successo, che mancava dalla quarta giornata quando i biancoazzurri si imposero 2-1 sul Valfoglia. Si interrompe così il buon momento del Villa San Martino, che dopo un inizio di torneo complicato era riuscito nelle ultime uscite a mettere da parte ben sette punti pesanti (frutto anche delle affermazioni contro Portuali e Vigor Castelfidardo) e utili per abbandonare la zona play-out. Al di là della vittoria ottenuta superando la squadra pesarese, la classifica dell’Olimpia rimane precaria, ma i tre punti messi in cassaforte sono un’importante iniezione di fiducia in vista del prossimo mese, in cui i ragazzi di mister Giuliani si troveranno a...spareggiare contro San Costanzo e Cagliese.

Il risultato matura in un primo tempo in cui si condensano le principali emozioni. A partire dal gol del vantaggio del Villa, siglato da Paoli con una prodezza personale. Lo svantaggio scuote i padroni di casa, che hanno il merito di reagire subito e riequilibrare le sorti della sfida dopo una decina di minuti scarsi: Cocco mette giù Canulli in area, e dal dischetto Paolini timbra l’1-1. Il ribaltone viene perfezionato al 34’ da Santi Amantini, che con un colpo di testa a correggere una punizione battuta da Roberto regala il raddoppio ai locali che vanno al riposo sul 2-1. L’Olimpia, nella ripresa, fa leva su una convincente organizzazione difensiva per impedire ai pesaresi di nuocere, non rinunciando a provare a graffiare di rimessa. Pochi sussulti nella seconda metà di gara, col triplice fischio che permette al Marzocca di festeggiare per un’affermazione tanto cercata quanto necessaria.

Il Tabellino:

OLIMPIA MARZOCCA – VILLA SAN MARTINO 2-1 (2-1 p.t.)

OLIMPIA MARZOCCA: Giovagnoli, Breccia (76’ Tonucci), Pigini, Arsendi (85’ Fabini), Santi Amanti (54’ Abbruciati), Tomba, Rossi, Roberto, Canulli, Felicissimo (65’ Clementi), Paolini. All. Giuliani

VILLA SAN MARTINO: Cocco, Riceputi (46’ Bonci), Righi, Paoli, Sanchini, Postacchini, Balleroni (82’ Marinelli), Pedini (73’ Di Carlo), Prodan, Angelini, Tartaglia (46’ Mazzoni All. Cicerchia

ARBITRO: Serpentini (FM)

ASSISTENTI: Cordella (PU), Meo (MC)

RETI: 15’ Paoli, 23′ Paolini su rig., 34’ Santi Amantini