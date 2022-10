Tris della Vigor a Marzocca, Olimpia in crisi di gol e risultati

La Vigor Castelfidardo allunga la striscia di risultati utili: dopo i pareggi con Valfoglia e Fermignanese e il successo di misura contro i Portuali, il match post turno di riposo regala la seconda vittoria stagionale e soprattutto placa in parte quella fame di gol riscontrata nel primo mese di campionato, quando la squadra biancazzurra era andata a segno appena due volte in quattro uscite. Ben diversa, e più preoccupante, è la situazione di un Marzocca che non solo fatica a concretizzare, ma è costretta a fare i conti con il quarto k.o. nel torneo. Dopo il passo falso nel recupero di mercoledì contro l’Ilario Lorenzini, la squadra di mister Giuliani incassa una sconfitta di proporzioni maggiori e resta invischiata nella zona play-out, con lo stop imposto dal calendario il prossimo turno che dovrà assumere le sembianze di “reset” necessario per invertire la rotta.

E’ l’undici di Manisera a prendere decisamente in mano le redini della sfida. Nel primo tempo sblocca il punteggio Pantone a cui fa seguito - poco prima del duplice fischio – il raddoppio di Ballarini che in precedenza aveva già sfiorato il gol colpendo il palo. Dopo il riposo, le buone intenzioni dell’Olimpia vengono gelate dalla terza rete ospite siglata da Altobello, che fa calare il sipario sul match ed obbliga i padroni di casa a riflettere sulla mancanza di risultati e di efficacia offensiva, al punto da rendere l’attacco del Marzocca l’ultimo del girone per reti realizzate.

Il Tabellino:

OLIMPIA MARZOCCA – VIGOR CASTELFIDARDO 0-3 (0-2 p.t.)

OLIMPIA MARZOCCA: Giovagnoli, Campomaggi, Pigini, Arsendi (74’ Rossetti), C. Montanari, Tomba (59’ Fabini), Tonucci (57’ Pierucci), Bonvini (80’ Felicissimo), Canulli, Clementi, Russo. All. Giuliani

VIGOR CASTELFIDARDO: Lombardi, Baccarini (88’ Mammalucco), Gasparini, Mosca, Marconi, Santoni, Terré (63’ Malaccari), Ballarini (81’ Micucci), Altobello (73’ Banusci), Pantone, Romagnoli (73’ Camilloni). All. Manisera

ARBITRO: Motzo (PU)

ASSISTENTI: Beldomenico (Jesi), Bejko (Jesi)

RETI: 22’ Pantone, 45’ Ballarini, 54’ Altobello