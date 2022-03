Vigor Castelfidardo, tre sberle al Marzocca e secondo posto

La Vigor Castelfidardo si riprende il secondo posto. Netta affermazione della formazione guidata da Luca Manisera (che raggiungerà, espulso, gli spogliatoi con qualche minuto di anticipo) che cala il tris a Marzocca contro l’Olimpia, mettendo in cassaforte i tre punti nella ripresa dopo un primo tempo terminato senza reti. A secco la squadra senigalliese, che completerà il...ciclo di ferro il prossimo turno contro l’Osimana al “Diana”, inaugurato con la sconfitta di misura della scorsa giornata patita sul campo dei Portuali. Nei primi 45’ succede pochissimo, con le formazioni attente a non scoprirsi e l’unica conclusione degna di nota di Mosca, che però non inquadra lo specchio della porta.

Ben diversi i secondi 45’, che fanno registrare la partenza lanciata dei biancazzurri. Minuto 51, Stacchiotti cade in area ed il direttore di gara indica il dischetto del rigore, si incarica della trasformazione Rombini che batte Giovagnoli per l’1-0. L’Olimpia Marzocca non ha nemmeno il tempo di riorganizzarsi adeguatamente, perché dopo otto minuti la Vigor perviene al raddoppio: incursione del “Kaiser” Carini in area che mette il pallone in fondo al sacco al termine di un’azione confusa caratterizzata da ripetuti batti e ribatti. Generoso il tentativo dell’Olimpia di raddrizzare la sfida, che pecca però di lucidità e precisione in un paio di circostanze, ma nel finale i fidardensi riescono ad arrotondare il punteggio: Ciucciomei per Mosca, colpo di testa a segno per il 3-0 che legittima la quinta vittoria esterna del torneo (la dodicesima complessiva in campionato) e dà sostanza al controsorpasso ai Portuali Ancona nel duello per il secondo posto.

Il Tabellino:

OLIMPIA MARZOCCA - VIGOR CASTELFIDARDO 0-3 (0-0 p.t.)

OLIMPIA MARZOCCA: Giovagnoli, Marchesini, Pigini, Omenetti (67’ Pompili), Montanari, Tomba, Cecchetti, Bonvini, Moschini (64’ Mandolini), Rossi (77’ Pierucci), Paolini. All. Giuliani

VIGOR CASTELFIDARDO: Lombardi, Gambacorta (69’ Terré), Stacchiotti (87’ Perna), Gioielli (77’ Ciucciomei), Marconi, Polzonetti, Mosca, Carini, Rombini, Pennacchioni (68’ Storani), Domenichetti (69’ Bandanera). All. Manisera

ARBITRO: Ercoli (FM)

ASSISTENTI: Tidei (FM), Micheli (Jesi)

RETI: 51’ Rombini su rig., 59’ Carini, 89’ Mosca