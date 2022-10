Paolini piazza l'uno-due, il Marzocca stende il Valfoglia

Il rientro in campo dell’Olimpia Marzocca coincide con una preziosa vittoria contro l’ambizioso Valfoglia. L’undici di Giuliani porta a casa i primi tre punti del campionato, dopo la sconfitta nella giornata inaugurale contro il Moie Vallesina, grazie soprattutto ad una prima frazione di gara giocata ad alta intensità, in cui i padroni di casa sono andati a segno due volte. Poi, nel corso della ripresa, l’Olimpia è riuscita a contenere il ritorno del Valfoglia, in grado di riaprire il match realizzando la rete che ha accorciato le distanze, ma non a riequilibrare le sorti della sfida.

Si comincia con il Marzocca subito propositivo, che esercita un tangibile predominio territoriale il quale sfocia nella rete che sblocca il match, realizzata da Paolini che con una precisa conclusione a pelo d’erba mette nel sacco l’1-0 appena superata la mezz’ora di gioco. Paolini si ripete poco prima del duplice fischio, finalizzando al meglio un suggerimento di Roberto. Più Valfoglia, invece, nei secondi 45’: la squadra pesarese si rimette in partita trovando dopo venticinque minuti la rete di Bartomioli che rimette in discussione l’epilogo del match, ma con caparbietà l’Olimpia difende il risultato ed incamera i tre punti, che fanno morale e classifica in attesa dei recuperi dei due match rinviati, contro Ilario Lorenzini Barbara e Fermignanese.

Il Tabellino:

OLIMPIA MARZOCCA – VALFOGLIA 2-1 (2-0 p.t.)

OLIMPIA MARZOCCA: Giovagnoli, Campomaggi (57’ Fabini), Pigini, Tonucci, Montanari, Tomba, Roberto, Bonvini, Canulli (77’ Clementi), Felicissimo (71’ Rossetti), Paolini. All. Giuliani

VALFOGLIA: Adebiyi, Morbidi (83’ Hyra), Cenciarini (16’ Freducci), Aiudi, Gallotti, Paniello, Franciosi, Elezay (80’ Magi), Palazzi (71’ Carboni), Bartomioli, Marcolini. All. Angelini

ARBITRO: Ricciarini (PU)

ASSISTENTI: Baldoni (AN), De Marino (PU)

RETI: 31’ e 43’ Paolini, 70’ Bartomioli