Il Marzocca capitalizza l'ultima mezz'ora: 2-0 al Sassoferrato Genga

Terzo risultato utile consecutivo e terzo clean sheet per l’Olimpia Marzocca, che dà continuità al 4-0 casalingo di due settimane fa contro il Cantiano e regola all’inglese il Sassoferrato Genga. Sebbene la graduatoria resti estremamente compatta, i sette punti nelle ultime tre gare rilanciano i biancazzurri che si portano in classifica a distanza di sicurezza dalla zona play-out. Gli ospiti, alla nona sconfitta stagionale in trasferta, invece duellano ancora con il Loreto per evitare la penultima posizione che significherebbe retrocessione diretta. Ma devono comunque recuperare terreno in classifica, per scongiurare il rischio di accumulare più di dieci punti di distacco dalla diretta concorrente degli spareggi salvezza, che non si disputerebbero qualora il margine fosse così ampio.

Il primo tempo del match, sostanzialmente equilibrato, non riserva troppe emozioni e produce poche occasioni da gol: da annotare solo il bell’intervento di Santini che si oppone con successo all’inzuccata di Montanari e la conclusione di Brunori che alza troppo la mira da pochi passi, mentre dalla parte opposta è Chiocchi a tentare la fortuna con una conclusione che si perde a pochi centimetri dal palo. Maggiore intensità e ritmi elevati nella seconda metà di gara, con l’incontro che si sblocca al 66’: lancio di Omenetti ad innescare Mandolini, che entrato sul rettangolo di gioco da appena un minuto converte nel gol dell’1-0. L’Olimpia difende il vantaggio con ordine, senza incorrere in particolari rischi, e al terzo minuto di recupero mette al sicuro i tre punti con la rete di Bonvini, che finalizza un contropiede battendo Santini e fissando il risultato sul definitivo 2-0.

Il Tabellino:

OLIMPIA MARZOCCA - SASSOFERRATO GENGA 2-0 (0-0 p.t.)

OLIMPIA MARZOCCA: Giovagnoli, Marchesini, Roberto, Omenetti, Montanari, Tomba, Bonvini, Rossi, Moschini (64’ Mandolini), Brunori, Paolini. All. Giuliani

SASSOFERRATO GENGA: Santini, Imperio (87’ Costantini), Chiocchi, Chioccolini, Bianconi, Valter, Passeri, Caseiro Lesieur (80’ Di Nuzzo), Barreiro, Marchi, Boutlata (82’ Tolu). All. Perini

ARBITRO: Tarli (AP)

ASSISTENTI: De Marino (PU), Tidei (FM)

RETI: 65’ Mandolini, 94’ Bonvini