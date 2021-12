Olimpia Marzocca a sostegno della LIFC Marche

Nella giornata di ieri, presso la sede dell’Olimpia Marzocca Calcio, è stata presentata la maglia a sostegno della LIFC, che accompagnerà la squadra nei campi di Promozione. All’evento di presentazione del progetto di solidarietà sono intervenuti il Sindaco di Senigallia Massimo Olivetti, il Presidente della Lega Italiana Fibrosi Cistica Marche Andrea Mengucci, Luciano Sabatino - titolare di “Tietichettatutto”, sponsor solidale del progetto - il Presidente Claudio Burattini e Michele Asoli, capitano dell’Olimpia Marzocca Calcio.

Il messaggio che la Società biancoazzurra vuol veicolare, è che anche in tempo di Covid non ci si può dimenticare delle malattie croniche e bisogna continuare a sostenere le associazioni dedite alle persone con patologie gravi. Il progetto serve quindi a supportare il reparto che ha in cura i pazienti malati di Fibrosi Cistica, malattia genetica multiorgano che colpisce soprattutto l’apparato respiratorio e quello digerente, alterando una delle funzioni vitali più importanti: il respiro. Una campagna informativa intrapresa dall’Olimpia Marzocca per sensibilizzare le persone ad atteggiamenti più responsabili nella vita di tutti i giorni, soprattutto in questo periodo di pandemia, come segno di attenzione verso i più fragili.

Sabato 11 dicembre, allo stadio Bianchelli di Senigallia, l’Olimpia Marzocca scenderà in campo contro il Villa San Martino, indossando la speciale maglia dedicata alla LIFC. Gli spettatori del match, contribuendo con una donazione alla LIFC, potranno partecipare all’estrazione delle maglie da collezione del capitano Asoli e del bomber Moschini, autografate da tutta la squadra dell’Olimpia Marzocca e messe in palio dalla società.