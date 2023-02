I Portuali non sfondano il bunker dell'Olimpia: a Marzocca finisce 0-0

I Portuali non sfondano il muro del Marzocca e colgono così un punto su un campo notoriamente complesso. Ma a generare rammarico è l’andamento del match, visto che dopo 90 minuti e oltre di battaglia, le occasioni migliori sono state (quasi) tutte per i Dockers. Che già in avvio fanno vedere buone cose. Dopo un minuto ci prova Lazzarini che calcia da fuori, ma Giovagnoli para senza affanni. Al 7’ Canulli ci prova su punizione, la palla sorvola il montante, mentre al minuto 11 Gioacchini vince un contrasto dentro l’area e spara: palla alta di un nulla. Quattro minuti dopo, Mascambruni centra un palo clamoroso. Si battaglia molto in mediana nel cuore della frazione, ma si arriva pari alla pausa lunga.

Dopo l’intervallo, un cross fantastico trova Gioacchini nei 16 metri bravo a deviare, Giovagnoli dice no. Una decina di minuti dopo Lazzarini dal limite e anche stavolta il cuoio non entra. Ancora Gioacchini – assistito da Morbidoni – colpisce di testa, ma non inquadra lo specchio. Si continua con Carnevali imbeccato da Lazzarini, che sguscia da posizione defilata, conclude, ma fuori di un soffio. Il Marzocca si affida ai contropiedi, come alla mezz’ora quando Canulli davanti a Tavoni apre troppo l’interno del destro e la palla sfila sul fondo. Si arriva così al triplice fischio, dopo una gara in cui i dorici hanno creato tanto, ma raccogliendo “poco”. Ma un punto è meglio di niente. L’Urbania allunga a +3, sotto i Dockers – al terzo posto da soli a 35 punti – è grande bagarre, che comporterà battagliare fino all’ultima giornata.

Il Tabellino:

O LIMPIA MARZOCCA-PORTUALI ANCONA 0-0

OLIMPIA MARZOCCA: Giovagnoli, Asoli, Santi Amantini, Montanari, Rossi, Bonvini (73’ Arsendi), Breccia, Pigini, Canulli, Felicissimo (76’ Paolini), Rossetti (62’ Tonucci). All. Giuliani

PORTUALI ANCONA: Tavoni, Ragni (81’ Severini), Carnevali, Santoni (59’ Donzelli), Savini, Tonini, Lazzarini, Moretti, Gioacchini (76’ Bozzi), Mascambruni (81’ Rinaldi), Romanelli (52’ Morbidoni). All. Ceccarelli

ARBITRO: Cardelli (PU)

ASSISTENTI: Malatesta (AN), Nazeraj (FM)