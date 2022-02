Passatempese, Campana avverte: «Da sabato inizia un nuovo campionato»

Tre passi falsi nelle ultime quattro gare e quella classifica corta che, ora, la vede scivolata indietro in griglia. Per la Passatempese il rientro in campo dopo lo stop significa anche invertire il trend di fine dicembre, e concludere nel miglior modo possibile il girone di andata puntando nuovamente a quella zona play-off che aveva visto i gialloblu, per la maggior parte delle settimane di questa prima parte di stagione, come residenti abituali.

«Due sfide per finire il girone di andata e poi tutto il ritorno sta a significare che il cammino è ancora lungo – dice il portiere della Passatempese, Marco Campana – e fino a questo momento abbiamo nel complesso fatto molto bene nonostante la leggera flessione degli ultimi incontri. Personalmente sto bene e questa pausa “forzata” mi è servita per recuperare meglio dall’infortunio. La squadra si è allenata con la giusta intensità ed anche se non saremo al completo abbiamo tutti voglia di ricominciare a giocare. Purtroppo non avendo potuto fare amichevoli il ritmo di gara sarà da ritrovare. Da sabato inizierà completamente un nuovo campionato e dobbiamo subito farci trovare pronti per non sciupare quanto di buono fatto fino ad ora. Non vediamo l’ora di poter tornare a giocare anche perché iniziava ad essere “dura” allenarsi sapendo di non poter scendere in campo nel weekend».

Il programma della sedicesima di andata prevede la trasferta di Marzocca, contro l’Olimpia che segue in graduatoria la Passatempese con una lunghezza di ritardo. Sarà l’ultimo impegno esterno del girone di andata, utile anche per migliorare il bilancio degli incontri lontano dal pubblico di casa che ora conta tre vittorie, tre sconfitte ed un pareggio.

«E’ un torneo equilibrato – spiega Campana – con tutte le compagini vicine in classifica e che pertanto lascia margini minimi di errore. Bisogna pensare partita per partita: quella contro il Marzocca sarà durissima, contro un’ottima squadra che ha anche delle individualità importanti per la categoria. Però se facciamo la Passatempese sarà complicato anche per loro…».