Olimpia, un punto con la Passatempese per brindare al ritorno a Marzocca

L’Olimpia di mister Giuliani non interrompe il prolungato digiuno di vittorie casalinghe, raccogliendo comunque un punto al cospetto di una Passatempese che nel finale di incontro è andata anche vicino al colpaccio, epilogo che avrebbe assunto i contorni di beffa per i padroni di casa. Soprattutto in considerazione della location in cui l’incontro si è svolto, vale la dire lo stadio di Marzocca che è tornato a spalancare i cancelli dopo quasi 1600 giorni di chiusura, per consentire il completamento dei lavori di restyling dell’impianto.

Il match non offre particolari emozioni, con l’Olimpia che nei primi 45’ si fa preferire esercitando una maggiore pressione che però non è sufficiente a sbloccare il punteggio: l’occasione più ghiotta è di Rossi, il cui tentativo si infrange però contro il montante. Più pimpante la ripresa, con i locali che si fanno pericolosi dalle parti di Campana con Clementi e Moschini, e la Passatempese che dal canto suo guadagna progressivamente metri costringendo il Marzocca a tenere alta la guardia.

Tre gli episodi chiave negli ultimi venti minuti: le proteste locali per una deviazione nell’area gialloblu con il braccio su cui il direttore di gara preferisce sorvolare, l’espulsione di Tomba che obbliga la squadra di Giuliani a soffrire durante gli ultimi giri di lancette ed alla fine Giovagnoli provvidenziale nel blindare in un paio di circostanze la porta evitando all’Olimpia un’immeritata sconfitta. Poca concretezza nei sedici metri finali per il Marzocca, ed un punto che ricompensa il pubblico tornato a sventolare sciarpe bandiere biancazzurre nel “suo” stadio.

OLIMPIA MARZOCCA – PASSATEMPESE 0-0

OLIMPIA MARZOCCA: Giovagnoli, Marchesini (55’ Roberto), Pigini, Omenetti, Montanari, Tomba, Rossi (55’ Brunori), Bonvini, Moschini (90’ Mandolini), Paolini, Clementi (87’ Baldini). All. Giuliani

PASSATEMPESE: Campana, Lorenzini (49’ Pieroni), Esposito, Zoli, Mandolini, Castorina, L. Agostinelli, Stortoni (65’ Mezzanotte), Ferreyra (82’ M. Agostinelli), Magi, Catena. All. Busilacchi.

ARBITRO: Belli (PU)

ASSISTENTI: De Marino (PU), Dahou (Jesi)