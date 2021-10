L'Olimpia spaventa l'Osimana, Buonaventura risponde ad Arcuri

L’Osimana frena al “Bianchelli” di Senigallia, e dopo un filotto di cinque vittorie consecutive è fermata sull’1-1 dall’Olimpia Marzocca, che allunga la sua serie di risultati utili. La forza d’urto dei giallorossi, saldamente al comando della graduatoria del Girone A di Promozione, si manifesta già ad inizio di un match a cui gli ospiti approcciano nella miglior maniera: passano appena cinque minuti e la palla è nel sacco, ma una posizione di off-side vanifica la bella rovesciata a bersaglio di Alessandroni. I ritmi restano elevati, i padroni di casa provano a graffiare in contropiede ma il pacchetto arretrato osimano fa buona guardia. E la pressione dell’undici di Mobili resta costante: a metterci una pezza sono sia Asoli (salvataggio provvidenziale sul tentativo di Andreucci) che Giovagnoli il quale dice di no ad Alessandroni. Il cambio di spartito è servito al 40’: tutto parte dai piedi di Cecchetti, che propizia il tiro di Paolini sul cui rimpallo si avventa Arcuri che timbra l’1-0 per l’Olimpia.

La veemente reazione dell’Osimana si materializza dopo l’intervallo: il forcing si fa ancora più intenso è Giovagnoli è nuovamente chiamato in causa per disinnescare una pericolosa punizione di Proesmans. Ma le palle gol più nitide le confezionano i padroni di casa, che per due volte hanno l’opportunità di portarsi sul doppio vantaggio: prima Pigini obbliga i giallorossi a rifugiarsi in angolo e successivamente è Cecchetti a calciare tra le braccia di Chiodini il pallone del 2-0. L’Osimana trova così a metà ripresa il guizzo buono per riequilibrare le sorti della contesa: Buonaventura da distanza ravvicinata mette dentro l’1-1 che nel bilancio complessivo si configura come giusto premio per entrambe le squadre e corretto epilogo di una sfida equilibrata.

Il Tabellino:

OLIMPIA MARZOCCA – OSIMANA 1-1 (1-0 p.t.)

OLIMPIA MARZOCCA: Giovagnoli, Asoli, Tomba (72’ Roberto), Montanari, Cecchetti, Bonvini, Marchesini, Brunori (67’ Rossi), Arcuri (85’ Pompili), Paolini, Pigini. All. Giuliani

OSIMANA: Chiodini, Andreucci (67’ Montesano), Bellucci (31′ Montesi, 55’Micucci), Calvigioni, Patrizi, Labriola, Farotti (55’ Pizzuto), Proesmans, Alessandroni, Buonaventura, Madonna (85’ Mercanti). All. Mobili

ARBITRO: Paoloni di Ascoli Piceno

ASSISTENTI: Marchei (AP), Eleuteri (FM)

RETI: 40′ Arcuri, 69’ Buonaventura