L'Olimpia fa festa: 3-1 al Loreto e primo successo in campionato

Prima vittoria stagionale per l’Olimpia Marzocca al termine di una partita divertente andata in scena al Bianchelli di Senigallia. Le due compagini si sono affrontate a viso aperto, con quattro gol ed un rigore neutralizzato dall’estremo difensore locale.

La partita si apre purtroppo con un infortunio: al 3’ il difensore biancoazzurro Santi Amantini è costretto a lasciare il campo ed entra al suo posto Tomba. La prima vera occasione giunge al 18’ per il Marzocca, Moschini a tu per tu con il portiere non ha il guizzo per finalizzare. Al 22’ arriva il gol del vantaggio, su punizione laterale di Paolini, a centro area Montanari in mischia insacca per l’1-0. Al 36’ gol di Moschini, ma l’arbitro annulla per un fuorigioco molto dubbio. Il finale di primo tempo è della squadra ospite, al 38’ tiro di Garcia alto sopra la traversa. Al 43’ fallo di mano in aerea di un biancoazzurro, sul dischetto va Garcia, ma Giovagnoli è bravo a respingere.

Nel secondo tempo la partita si mantiene combattuta con diversi cambi tra le compagini. Al 52’ Cecchetti vede il portiere fuori dai pali, ma non riesce a centrare la porta con un tiro da metà campo. Al 58’ occasione per l’Olimpia con una botta di Moschini in area, ma Grottini neutralizza. Al 65’ stupenda parata di Giovagnoli sulla conclusione da fuori area di Sprecalè. Al 66’ bella azione in attacco per il Marzocca, Moschini lanciato in aerea raddoppia con un fantastico tiro angolato. Il Loreto cerca più volte la porta ed al minuto 85 Alessandrini va in gol con un fendente imparabile da fuori area. Continua il pressing del Loreto alla ricerca del pareggio, al 87’ ci prova Sprecalè che alza troppo la mira. Nella classica azione di contropiede al 93’ va in gol Paolini che chiude definitivamente la partita per la gioia del numeroso pubblico biancoazzurro.

Il Tabellino:

OLIMPIA MARZOCCA – LORETO 3-1 (1-0 p.t.)

OLIMPIA MARZOCCA: Giovagnoli, Asoli, Santi Amantini (3’ Tomba), Montanari, Cecchetti, Brunori (62’ Bonvini), Marchesini (71’ Roberto), Lupini (62’ Brugiatelli), Moschini (71’ Girini), Paolini, Pigini. All. Giuliani

LORETO: Grottini, Ciminari, Scalella (78’ Stortoni), Alessandrini, Camilletti, Bigoni, Mangiaterra (46’ Sprecalé), Moriconi, Masllavica (62’ Petrini), Garcia, Brugiapaglia. All. Moriconi

ARBITRO: Pigliacampo (PU)

ASSISTENTI: Principi (AN), Illuminati (MC)

RETI: 22’ Montanari, 66’ Moschini, 85’ Alessandrini, 93’ Paolini