L'Olimpia Marzocca si sblocca: 3-1 al Barbara

Si sblocca il Marzocca, che dopo un’interminabile serie di pareggi ritorna al successo distanziandosi dalla zona più calda della classifica. Sconfitta per il Barbara, che interrompe la striscia di risultati positivi al termine di una gara dai ritmi serrati, che premia i padroni di casa bravi a trovare la giusta accelerazione nella ripresa.

Inizio di match all’insegna dell’intensità: subito Cardinali pericoloso, pronta risposta al 9’ dei padroni di casa con Gregorini che sbroglia la matassa nell’area ospite. Prove tecniche di gol al 17’ per l’Ilario Lorenzini con la conclusione di Marco Carboni troppo centrale, ma anche per l'Olimpia che al 26’ non concretizza una ghiotta occasione con Paolini per l’1-0. Alla mezz’ora arriva il botta-risposta che sblocca il punteggio: Minardi al 28’ mette una pezza su una conclusione di Paolini, che però un giro di lancette più tardi scocca una diagonale che non lascia scampo all’estremo difensore ospite e mette nel sacco il pallone dell’1-0. Palla al centro ed è subito 1-1: da Marco Carboni a Capecci il cui colpo di testa ristabilisce la parità. Ultimi fuochi prima del riposo con le conclusioni poco angolate di Capecci da una parte e Brunori dall’altra.

La ripresa si mantiene piacevole e ricca di capovolgimenti di fronte. Al 53’ ci prova Rossi da distanza ravvicinata ma Minardi è attento, poi nuovamente Barbara con Rossini che non inquadra per poco lo specchio della porta e Giovagnoli che dice di no a Marco Carboni. L’inerzia del confronto cambia al 62’, con un intervento di Minardi in uscita su Brunori che viene sanzionato dall’arbitro con la massima punizione trasformata da Moschini per il 2-1. L’Ilario Lorenzini non ci sta e replica con Rossini, Giovagnoli è provvidenziale, ma la pressione degli ospiti permette all’Olimpia di poter graffiare in contropiede. Al 71’ è Tamburini ad interporsi tra Paolini ed il 3-1, ma il tris dei locali prende forma al minuto 81 con l’azione insistita di Brunori che chiude i conti. La replica del Barbara è affidata a Capecci, al minuto 83, ma Giovagnoli abbassa la saracinesca permettendo al Marzocca di conservare il doppio vantaggio e di festeggiare al triplice fischio finale.

Il Tabellino:

OLIMPIA MARZOCCA – IL ARIO LORENZINI 3-1 (1-1 p.t.)

OLIMPIA MARZOCCA: Giovagnoli, Marchesini, Pigini, Omenetti, Montanari, Tomba, Rossi, Cecchetti, Moschini, Brunori (82’ Bonvini), Paolini. All. Giuliani

ILARIO LORENZINI BARBARA: Minardi, Tamburini, Gregorini, Zigrossi, Cardinali, Sanviti (11’ Aiudi), Rossini, N. Carboni, Capecci, M. Carboni, Palazzi. All. Ciattaglia

ARBITRO: Pigliacampo (PU)

ASSISTENTI: Bruscantini (MC), Fetai (MC)

RETI: 29’ Paolini, 30’ Capecci, 63’ Moschini su rig., 80’ Brunori