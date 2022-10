Perla di Morsucci, il Barbara espugna il Comunale di Marzocca

E’ una perla di Morsucci nell’ultima porzione di gara a permettere al Barbara di espugnare il Comunale di Marzocca e di conquistare la prima affermazione esterna in campionato. Decisivo il pragmatismo degli ospiti, falciati dagli infortuni che hanno obbligato Spuri a tre sostituzioni, ma saliti di tono nella ripresa dopo un primo tempo in cui l’Olimpia si è fatta preferire rendendosi minacciosa dalle parti di Minardi. E la supremazia territoriale nel secondo segmento di partita, che non ha ad onor del vero prodotto particolari pericoli alla porta di Giovagnoli, è sfociata nel gol che ha deciso la sfida comunque restata in bilico fino al triplice fischio.

L'incontro, congelato per il primo quarto d’ora, si accende poco prima di metà tempo, con due fiammate dei padroni di casa: prima al 18’ Roberto ci prova con una conclusione a pelo d’erba che obbliga Minardi a distendersi in tuffo e deviare in corner, quindi al 20’ Canulli si gira e da distanza ragguardevole prova senza fortuna a sorprendere l’estremo difensore ospite, che risponde levando la sfera dall’incrocio. Ancora Olimpia al 24’ (Montanari non inquadra lo specchio colpendo di testa su azione di calcio d’angolo), mentre il Barbara si fa vedere solo con un tentativo velleitario di Rossini al 30’ ed una punizione fuori bersaglio di Brunori. La palla gol più ghiotta arriva prima della segnalazione del recupero, con Canulli - ben lanciato da Clementi – che resiste ad una carica e cerca il palo più distante, solo sfiorato.

Nella ripresa è l’Ilario Lorenzini a tenere in mano il pallino del gioco: possesso palla, ma poche conclusioni con le sortite offensive ben respinte al mittente dall’attenta retroguardia locale. E così sul taccuino finisce nuovamente Minardi, che in apertura è reattivo su un colpo di testa in mischia seguente ad un tiro dalla bandierina, smanacciando la sfera sopra la traversa. Dopo il secondo giallo a Sanviti e relativa espulsione, arriva al 77’ il gol partita: corner battuto ad uscire con la sfera che viene raccolta al volo da Morsucci (dentro poco dopo l’inizio del secondo tempo al posto di Sebastianelli, infortunatosi dopo due minuti), il cui sinistro rasoterra beffa nell’angolino Giovagnoli. Si scaldano gli animi, ne fa le spese Roberto – rosso per proteste e parità numerica in campo ristabilita – e nell’assalto finale ancora Minardi determinante: la botta da due passi di Bonvini, seguente ad un serrato batti e ribatti, viene disinnescata dall’estremo difensore ospite che blinda i tre punti e permette così all’Ilario Lorenzini di festeggiare.

Il Tabellino:

OLIMPIA MARZOCCA – ILARIO LORENZINI 0-1 (0-0 p.t.)

OLIMPIA MARZOCCA: Giovagnoli, Campomaggi (90’ Pompili), Pigini, Tonucci, Montanari, Tomba, Roberto, Bonvini, Canulli, Clementi (60’ Rossetti), Felicissimo (60’ Rossi). All. Giuliani

ILARIO LORENZINI BARBARA: Minardi, Tamburini, Gregorini (40’ Conti), Fronzi, Zigrossi (47’ Sebastianelli, 49’ Morsucci), Sanviti, Rossini, Cardinali, Barchiesi (84’ Giuliani), Brunori, Nacciarriti (41’ Sabbatini). All. Spuri

ARBITRO: Spadoni (PU)

ASSISTENTI: Giannelli (PU), Gasparri (PU)

RETE: 77’ Morsucci