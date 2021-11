Filottranese al "Bianchelli" per risalire in classifica

Filottranese impegnata in trasferta nell’undicesima giornata sul campo dell'Olimpia Marzocca. Sfida complicata quella che attende domani pomeriggio la squadra di mister Marco Giuliodori, su un campo ostico: infatti la squadra di Marzocca ha una rosa di tutto rispetto e proviene da un ottimo momento di forma, confermato dall'ultima netta vittoria esterna sul Sassoferrato. Biancorossi reduci da un buon punto conquistato in casa contro il Gabicce Gradara e desiderosi di confermare quanto di buono è stato fatto proprio nell'ultimo match ed anche il trend positivo in trasferta: nove i punti racimolati nelle cinque partite esterne disputate, con un posto nella top 5 della speciale classifica di rendimento legata al rendimento lontano dal pubblico di casa.

«Sabato ci aspetta una trasferta non facile, contro una squadra di tutto rispetto - esordisce il tecnico della Filottranese, Marco Giuliodori – come testimoniano le ultime prestazioni, grazie anche ad una rosa competitiva formata da tre, quattro giocatori che sono la vera anima di questa squadra, compreso l'ex Moschini, senza dimenticare l'ottimo lavoro che sta svolgendo il mister. Noi dovremo concentrarci su noi stessi, dopo il pareggio ottenuto nell'ultima uscita - prosegue il trainer biancorosso - siamo consapevoli del nostro valore e daremo il massimo per ottenere punti importanti per la nostra classifica». Al “Bianchelli” di Senigallia si comincia alle 14.30, agli ordini del signor Pasqualini di Macerata, coadiuvato dagli assistenti Bohorquez di Macerata e Principi di Ancona.