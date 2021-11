Olimpia Marzocca, contro la Filottranese quarto 1-1 casalingo

Una Filottranese rimaneggiata conquista un buon punto al “Bianchelli” di Senigallia contro l’Olimpia Marzocca. Finisce 1-1, risultato che si ripete per la quarta volta nei match casalinghi disputati dalla formazione di mister Giuliani, che al pari dei biancorossi non riesce a trovare tra le mura amiche la stessa efficacia dei match in trasferta.

Primo tempo a favore degli ospiti che partono con un buon piglio e riescono a passare in vantaggio al 24’ grazie al positivo affondo di Chiaraberta. La Filottranese tiene in mano il pallino del gioco e sfiora il 2-0 con Carnevali. Nella ripresa i padroni di casa partono forte ed al 56’ Brunori con un eurogol dalla distanza rimette in equilibrio il confronto. Successivamente Paolini sfiora il raddoppio per i biancoazzurri, mentre per gli ospiti è Staffolani che non sfrutta nella miglior maniera la palla buona per riportare avanti la "Nese" e così il risultato alla fine non cambia.

«Un buon punto ottenuto su un campo difficile – commenta l’allenatore della compagine biancorossa, Marco Giuliodori – inoltre eravamo abbastanza rimaneggiati a causa di alcune assenze ma devo fare i complimenti ai ragazzi, specialmente a coloro che sono stati chiamati in causa vista questa situazione ed hanno risposto alla grande. Siamo passati in vantaggio e ci siamo fatti raggiungere nella ripresa con un super gol di Brunori. C’è un po’ di rammarico perché avendo trovato l’1-0 avevamo accarezzato l’idea dei tre punti ma di fronte avevamo un’ottima squadra a cui non è facile strappare punti in casa. Serviva un pari per smuovere la nostra classifica, in vista della prossima sfida contro l’Osimo Stazione».

Il Tabellino:

OLIMPIA MARZOCCA - FILOTTRANESE 1-1 (0-1 p.t.)

OLIMPIA MARZOCCA: Giovagnoli, Marchesini, Pigini, Montanari, Tomba, Bonvini, Rossi, Brunori, Moschini, Paolini, Arcuri (70’ Brugiatelli), All. Giuliani

FILOTTRANESE: Palmieri, Baccarini, Carnevali, Generi, Bianchi, Rossini, Romanski, Corneli, Staffolani, Coppari, Chiaraberta (62’ Strappini). All. Giuliodori

ARBITRO: Pasqualini (MC)

ASSISTENTI: Bohorquez (MC), Principi (AN)

RETI: 24’ Chiaraberta, 56’ Brunori