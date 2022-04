Marzocca, facile poker al Cantiano con dedica a Paolo Spadini

Tutto facile per il Marzocca contro il fanalino di coda Cantiano, ormai ancora in Promozione per mero calcolo matematico (considerando i nove punti di distacco dal terzultimo posto), sebbene la vittoria dell’ultimo turno tra le mura amiche contro il Villa San Martino – prima gioia stagionale per l’undici di Romitelli – abbia imposto all’Olimpia di non sottovalutare l’impegno ed approcciare alla sfida con la dovuta concentrazione ed attenzione.

Buona la partenza dell’undici di mister Giuliani, che ha saputo creare diverse opportunità per sbloccare il punteggio, ma il gol che spiana la strada al successo del Marzocca prende forma solo al 35’: è Bonvini a trovare l’imbucata per Paolini il quale da distanza ravvicinata mette la sfera alle spalle di Giacometti.

La squadra pesarese nella ripresa prova generosamente a farsi avanti, alla ricerca della rete in grado di riequilibrare le sorti della partita, ma è invece l’Olimpia a siglare il gol del raddoppio: ancora Paolini nelle vesti di assist-man, stavolta a beneficio di Moschini che al 56’ piazza la stoccata del 2-0. Gara chiusa, messa definitivamente in ghiaccio dal tris calato a cinque minuti di distanza da Bonvini. Biancazzurri in controllo nell’ultima mezz’ora, senza particolari problemi, ma c’è anche tempo di arrotondare il punteggio con la rete del poker che arriva con l’autorete di Rossi la quale fissa il risultato sul 4-0 conclusivo. La dedica per la vittoria, da parte della squadra e dello staff tecnico e dirigenziale va a Paolo Spadini, con l’augurio di un pronto rientro.

Il Tabellino:

OLIMPIA MARZOCCA – CANTIANO 4-0 (1-0 p.t.)

OLIMPIA MARZOCCA: Giovagnoli, Marchesini, Pigini, Omenetti (65’ Arcuri), Montanari, Tomba, Bonvini (82’ Pompili), Rossi, Moschini, Roberto, Paolini (89’ Pierucci). All. Giuliani

CANTIANO: Giacometti, Gettaione (58’ Duro), Rossi, Latmer (80’ Soriani), Romitelli, Zanchetti, Morolli, Marchi, Caselli (66’ Salsiccia), Ciufoli (69’ Bei), Sebastianelli. All. Romitelli

ARBITRO: Valla (PU)

ASSISTENTI: Bruscantini (MC), Zela (AN)

RETI: 35’ Paolini, 56’ Moschini, 61’ Bonvini, 90’ aut. Rossi