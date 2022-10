Dalla riscossa verso la continuità: l'Ancona ad Olbia per confermarsi

I compiti a casa, o meglio i compiti in casa (vale a dire al Del Conero) sono stati diligentemente svolti. Nel derby con la Fermana sono arrivati i tre punti, che fanno il paio con quelli di Pesaro mettendo in grassetto il segno più alla voce di bilancio relativa alle sfide “Made in Marche”. Un successo doveroso non solo perché, a richiederlo, erano la classifica ed il trittico di precedenti negativi davanti a tifosi – tanti, sempre più patrimonio del club – ma anche per l’andamento di un match che ha visto i gialloblu in inferiorità numerica per oltre un tempo e mezzo. E sull’altare del bottino pieno, che era la cosa più importante, si può anche sacrificare un gioco dall’andamento sinusoidale, capace di accendersi ad intermittenza, glissando anche sulle polemiche post partita legate ad un arbitraggio che avrebbe (condizionale più che mai d’obbligo) spianato la strada ai biancorossi. Serviva concretezza e non leziosità, servivano gol e non roboanti goleade che un undici contro dieci poteva suggerire, e serviva chiudere nel forziere tutta la posta in palio. E’ stato fatto, peraltro dando prova di personalità anche nel non lasciarsi trascinare nella bagarre di una Fermana con l’uomo in meno. E va bene così.

Almeno per ora, chiaro. Perché i convulsi ritmi di questa settimana obbligano ad archiviare in tutta fretta l’affermazione ottenuta coi “canarini”. Ed anche a riempire subito il trolley da trasferta, che verrà prima imbarcato sul volo per la Sardegna, e poi verrà portato sulla riviera ligure, a Chiavari contro l’Entella. La doppietta di match esterni, valevoli per la nona e decima giornata, viene inaugurata dal match del “Nespoli” di Olbia. La scorsa primavera i galluresi festeggiarono al “Del Conero” un’affermazione che significò ottenere la prima, storica chance di disputare i play-off per salire in B, ma non vantano una tradizione positiva visto che l’ultima vittoria contro i dorici risale a metà degli anni ‘70. E un successo, alla squadra di Occhiuzzi, serve parecchio: la classifica al momento dice play-out, i tre punti mancano dall’1-0 del debutto stagionale col Pontedera e l’attacco è il peggiore – con quello della Recanatese – del girone B. Sufficiente per mantenere alta l’asticella della concentrazione: è lecito attendersi un Olbia aggressivo, disposto a correre il rischio di concedere all’Ancona di sfruttare una delle sue migliori qualità, cioè quella di ripartire e graffiare. Ed anche l’ultima uscita dei sardi, proprio contro l’Entella in trasferta, invita all’attenzione: è finita 2-1 per i padroni di casa, ma a pesare sull’1-1 è la...scivolata di Biancu sul dischetto del rigore, calciato alto. Fosse entrato, la partita avrebbe preso una piega diversa.

I biancorossi saranno chiamati inoltre a recuperare energie e contestualmente a dosarle, in vista del successivo impegno in Liguria. Si guarda in infermeria, dove le notizie sono moderatamente confortanti: Paolucci figurerà ancora nella lista indisponibili, Mezzoni è alle prese con un affaticamento e resta in stand-by, mentre Perucchini continua a percorrere la strada che ha come traguardo il recupero completo e il rientro nei ranghi. Anche l'Olbia ha il suo bel da fare con chi marca visita: in occasione dell’ultima uscita in campionato, ha rinunciato ai lungodegenti Palesi, Fabbri e Secci e soprattutto a Brignani (Occhiuzzi si è affidato alla coppia centrale formata da Emerson-Bellodi) e Ragatzu (assenza ovviata con Boganini sulla trequarti ad innescare Sueva e Nanni in avanti), tenuti precauzionalmente a riposo. Al “Nespoli” si parte alle 21, dirige il match il signor Matteo Canci di Carrara, coadiuvato da Giampaolo Jorgji di Albano Laziale ed Alessandro Rastelli di Ostia Lido.