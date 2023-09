Secondo impegno casalingo stagionale per l'Ancona, che a distanza di sei giorni dal k.o. subito contro il Gubbio, torna nuovamente al "Del Conero" ricevendo la visita del Pineto, neopromosso in LegaPro. I biancorossi, senza Donadel in panchina fermato dal giudice sportivo, puntano al primo successo in campionato per rilanciarsi e prendere un'adeguata rincorsa in vista della delicata trasferta di Cesena, programmata per martedì sera.

Termina il primo tempo, Ancona avanti 1-0: un lampo di Peli, smarcato da un assist illuminante di Spagnoli, decide finora la sfida del "Del Conero"

45'+2' Proteste degli abruzzesi nell'ultima azione della prima frazione: contatto in area tra Martina e Marafini, l'arbitro fischia fallo in attacco.

45' Due i minuti di recupero assegnati dal signor Di Loreto di Terni

41' Primo angolo anche per l'Ancona, deviato il tiro di Cioffi. Lo stesso Cioffi si incarica del tiro cercando la porta, ma l'impatto sulla sfera è da dimenticare.

32' Immediata la reazione del Pineto, la palla danza pericolosamente davanti a Vitali, che sbroglia una matassa intricata salvando la porta biancorossa sul tocco involontario di Martina che si stava trasformando in autogol.

Su palla inattiva è Spagnoli a confezionare un'imbucata deliziosa per Peli, che galoppa verso l'area di rigore ed a tu per tu con Tonri non sbaglia. E' 1-0.

31' GOL DELL' ANCONA - PELI PORTA AVANTI I DORICI

29' Vitali si oppone bene alla conclusione di Lombardi deviando in angolo. Sul conseguente corner - secondo della sfida per gli abruzzesi - batte Volpicelli per la testa angolo per il Pineto, inzuccata di Germinario, palla alta.

28' Prima combinazione degna di nota per i padroni di casa: Paolucci per Cioffi che di prima innesca Spagnoli, passaggio di ritorno per l'11 biancorosso che si scontra con il portiere ospite e l'occasione sfuma.

Ritmi ancora estremamente compassati, Pineto compatto e ordinato, Ancona che fatica a trovare spazi.

24': Primo giallo della partita: fallo di Germinario su Cioffi punito con l'ammonizione.

23' Primo calcio d'angolo del match: lo batte il PIneto, nulla di fatto.

15' break dei biancorossi con Spagnoli che fugge sulla sinistra, mette in mezzo ma Energe manca l'impatto ottimale col pallone che si perde sul fondo

13' Pineto che prova a graffiare su calcio piazzato: Volpicelli dalla trequarti spedisce fuori, un minuto più tardi mette nel mucchio ma Vitali respinge con i pugni.

7' Prima conclusione verso la porta abruzzese effettuata da Energe, palla che sorvola la traversa.

Biancorossi senza Perucchini, al suo posto tra i pali c'è Vitali. Trazione anteriore con Energe e Cioffi sottopunte ad innescare Spagnoli come vertice offensivo.

1': Calcio d'inizio



Le formazioni ufficiali:



ANCONA: Vitali, Marenco, Cella, Barnabà, Peli, Gatto, Paolucci, Martina, Energe, Cioffi, Spagnoli. All. Falanga

(A disposizione: Testagrossa, Braghetti, Nador, Useini, Agyemang, Kristoffersen, Clementi, Bugari, Paglialunga, Mattioli, Gavioli, Saco, Basso)



PINETO: Tonti, Evangelisti, Marafini, Di Filippo, Della Quercia, Germinario, Lombardi, Schirone, Borsoi, Volpicelli, Gambale. All. Amaolo

(A disposizione: Mercorelli, Di Giovanni, Njambe, Ruggiero, Baggi, Ingrosso, Chakir, Villa, Macario, Triani, Teraschi, Foglia, Iaccarino, Pellegrino.