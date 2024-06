Caos iscrizione Ancona: soldi arrivati e domanda presentata, ma tutto adesso è nelle mani della Covisoc

ANCONA – Le lancette scorrono. Ma non più quelle dei minuti, che mancano alla mezzanotte, termine ultimo per presentare la documentazione da allegare alla richiesta per partecipare al prossimo campionato di Serie C. Ora il countdown diventa quello dei giorni, nei quali arriverà la risposta della Covisoc in merito alla domanda presentata dall’Ancona. A mancare, le certificazioni relative ai pagamenti delle mensilità di marzo ed aprile, per cui il termine ultimo di presentazione era fissato a ieri. E così, mentre la fideiussione necessaria per la pratica LegaPro era stata regolarmente effettuata, il ritardo nella presentazione della dichiarazione di avvenuto pagamento degli emolumenti ai tesserati rischia di far precipitare nuovamente l’Ancona, rendendo peraltro inutile lo sforzo fatto sul campo per mantenere la categoria.

A dir poco frenetiche le ultime ore, con un patron Tony Tiong risultato a quanto sembra irreperibile (dopo aver dato ampie rassicurazioni sulla bontà del suo progetto con un comunicato stampa di qualche giorno fa) ed il primo cittadino Daniele Silvetti ad intermediare per cercare di tappare una falla grossa, quantificabile in circa 450mila euro. Cifra che alla fine sarebbe stata anche trovata, con l’intervento di Canil e – stando alle indiscrezioni - di un imprenditore non meglio precisato il quale avrebbe fornito le garanzie economiche necessarie per avallare l’operazione.

Tutto a posto, quindi? Non proprio. Perché spetterà alla Covisoc analizzare la correttezza dell’operazione. Che avrebbe un vizio di forma legato alle certificazioni presentate fuori tempo massimo, non di sostanza visto che alla fine la cifra è stata trovata. Dalla risposta dell’organo competente all’eventuale ricorso in caso di rigetto, la partita si chiuderà comunque entro 7 giorni. In caso di bocciatura definitiva sarebbe la formazione Under 23 del Milan a prendere il posto dei biancorossi. Che, a questo punto, si troverebbero a ripartire dalla Serie D, proprio quella categoria il cui spettro ha aleggiato parecchio sul cielo dell’Ancona sportiva nel corso di questo campionato. Tra danni e beffe, la costante sembra sempre quella: il calcio, in città, pare davvero non trovare mai pace.