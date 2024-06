La scelta della Nuova Folgore: «Campo a disposizione dei giovani dell'Ancona»

ANCONA – Anche la Società Nuova Folgore di Ancona, attuale gestore del Campo di Collemarino di Ancona, si associa al pensiero già esposto dalla Croce Gialla di Ancona (che sarà presente con il proprio servizio sanitario) mantenendo aperte le porte dello stadio “Sorrentino” alla finale dell’Under 17 dell’Ancona che sfiderà i pari età del Benevento alle 15 di domenica 9 maggio 2024.

Nonostante anche la società del Presidente Bussolari vanti crediti per gli ultimi 3 mesi di allenamenti e partite del settore giovanile dell’U.S. Ancona l’impianto sportivo sarà a disposizione come sempre dei giovani atleti che hanno creduto e credono nei valori dello sport. “Riteniamo che il rispetto verso questi ragazzi – riporta il comunicato - che giocano ancora a calcio per passione ed hanno onorato la città di Ancona in giro per l’Italia sia di fondamentale importanza per la loro crescita sportiva. Un ringraziamento particolare al nostro custode Liviano che si impegna prima e dopo allenamenti e gare a tenere il campo sportivo in perfetto ordine”.