Vigor Senigallia ad Ardea: col Nuova Florida, a porte chiuse, per riprendere a correre

All’andata arrivò il primo successo stagionale al “Bianchelli”. Ora, nel match di ritorno, la Vigor chiede strada al Nuova Florida per chiudere in bellezza gennaio dopo il passo falso di Chieti e la frenata interna contro Notaresco, e predisporsi così nel miglior modo possibile alla supersfida di domenica 5 febbraio contro la capolista Pineto. L’1-1 casalingo dello scorso turno non ha raffreddato gli entusiasmi, ma ha però interrotto la serie di affermazioni consecutive della squadra senigalliese davanti ai suoi tifosi – fermatasi a quota otto – e contemporaneamente fatto avvicinare il Trastevere in classifica, coi capitolini terzi tornati a -2 dai rossoblù. E se la Vigor Senigallia resta la regina del Girone F per rendimento interno (2.5 punti di media a match, +12 di differenza reti), serve ora maggiore concretezza lontano dal “Bianchelli”, per continuare a restare agganciati al treno delle migliori come accaduto finora.

Il Team Nuova Florida si presenterà profondamente rinnovato rispetto a quanto visto a fine settembre a Senigallia, dove peraltro – al di là del 3-0 rimediato – aveva dato prova di organizzazione di gioco e qualità specie nei primi 45’. Non ci sono più il cecchino di Saint Tropez El Bakhtaoui (8 gol in dodici presenze prima di fare le valigie per Livorno) e nemmeno il compagno di reparto Boggia, oltre ai difensori Romanelli e Castrovillari ed ai centrocampisti Toskic e Simonella. Ma servirà prestare attenzione al neo arrivo Cristiano Sebastiani, titolare nelle ultime tre in cui ha realizzato due reti (col Vastogirardi) e sfornato un assist. Per ciò che riguarda la Vigor, mister Aldo Clementi recupera Olivi che ha smaltito i fastidi alla schiena e Sarti che ha superato l’influenza, ma per lo stesso motivo perde Lazzari febbricitante e sarà privo di Marini, squalificato, oltre che di Bartolini. In fase di costante miglioramento D’Errico: «Sto migliorando la mia condizione fisica - spiega l'attaccante - e sto cercando di smaltire il dolore alla caviglia. Mi sento sempre meglio. Speriamo di continuare su questa strada».

Allo stadio “Mazzucchi” si comincia alle 14.30, agli ordini della terna arbitrale composta dal direttore di gara Gabriele Sciolti di Lecce e dagli assistenti Alessia Cerrato di San Donà di Piave e Marco Roncari di Vicenza. Per motivi di sicurezza, legati presumibilmente all’agibilità dell’impianto, la partita di Ardea verrà disputata a porte chiuse. Il match potrà comunque essere seguito in diretta streaming tramite la pagina Facebook della società laziale. Il prezzo del biglietto digitale per guardare la partita è di 5,49 euro, reperibile sulla pagina social del club che ha creato un evento per facilitare l’acquisto.