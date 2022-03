26 anni in giro per l’Italia con l’Ancona nel cuore, la festa di “Noi biancorosse”

Ventisei anni al Del Conero, nelle Marche e in tutta Italia. Con l’Ancona sempre nel cuore. Nel giorno della Festa della Donna, ricordando la fondazione del 1996, il club al femminile (ma non solo) “Noi biancorosse” ha festeggiato il suo compleanno ricordandolo via social con un post commemorativo:

“8 Marzo 1996 - 8 Marzo 2022. 26 anni di passione, auguri Noi biancorosse. Quale modo migliore per omaggiare questo giorno speciale tutto dedicato alla donna? L’ 8 Marzo corrisponde anche alla data ufficiale della nascita del nostro club di tifo biancorosso. 26 anni sempre a difesa di questi colori che fanno parte della nostra vita. Abbiamo organizzato cene, anche con i vari giocatori che si sono susseguiti e che ricordiamo tutti con affetto, promosso iniziative benefiche, nell’ultima raccogliendo fondi per la croce gialla e organizzato bus per le trasferte. Il cuore, il nostro simbolo, lo abbiamo portato con noi praticamente in tutti gli stadi d’Italia. Una tradizione, quella del tifo femminile biancorosso che attraversa generazioni e che ci auguriamo possa tramettersi anche alle future e durare per sempre! Tanti auguri a Noi biancorosse”