Morde il Cobra e l’Ancona fa il blitz: Olbia è sbancata

Due morsi del Cobra per decidere una partita che non stava prendendo una bella piega. L’Ancona di Gianluca Colavitto, vittoriosa per 1-2 nell’infrasettimanale nella tana dell’Olbia, raggiunge quota trentanove punti ma soprattutto si tiene stretta il match winner Alex Rolfini. Due reti per l’attaccante di Portamaggiore che lo portano a dodici centri totali in stagione (capocannoniere dei biancorossi).

Nella prima frazione l’Olbia, trascinata dall’estro di Ragatzu, controlla la partita ma nella ripresa sono due gemme a regalare ai dorici l’ottavo risultato utile consecutivo (tra questi cinque vittorie). La prima è una rovesciata d’altra categoria. La seconda è un guizzo di puro opportunismo a ribadire in rete un perfetto invito di Iannoni. Nel finale, dove arriva il gol dell’1-2 di Ragaztu, espulso La Rosa per un brutto fale su Delcarro. Da segnalare l’esordio dal primo minuto dell’ex di giornata Palesi.

Domenica, un mese e mezzo dopo l’ultima volta, l’Ancona tornerà al Del Conero contro la Pistoiese dell’ex tecnico biancorosso Marco Alessandrini.

OLBIA – ANCONA MATELICA 1-2

OLBIA (3-4-1-2): Ciocci; Boccia (9’ Pisano), Emerson, Travaglini; Arboleda, Lella, La Rosa, Renault (9’ Pinna); Biancu (36st Chierico); Udoh (36st Mancini), Ragatzu All. Canzi

ANCONA MATELICA (4-3-3): Avella; Noce, Masetti, Iotti, Di Renzo; Iannoni, Gasperi, Palesi (12st Delcarro); Rolfini, Faggioli (19st Moretti), Sereni (19st Del Sole) All. Colavitto

Arbitro: Luongo di Napoli

Reti: 22st e 28st Rolfini, 45st Ragatzu

Note: ammoniti Renault, Gasperi, Faggioli, Avella; espulso La Rosa, angoli 6-5, recupero 2’+ 5' , spettatori 573