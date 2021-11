Castelfidardo, ritorno in campo nel derby di Montegiorgio

Il Castelfidardo riprende il suo cammino in campionato. Dopo il rinvio della settimana scorsa del match interno contro il Notaresco, a causa di alcune positività al Covid riscontrate tra le fila degli ospiti, i biancoverdi hanno lavorato intensamente e mister Manolo Manoni ha potuto recuperare alcuni giocatori non al meglio della condizione. I fisarmonicisti vogliono mettersi alle spalle la sfida contro la Samb e vanno a fare visita al Montegiorgio, che insegue i biancoverdi a 10 punti ma che è reduce da un buon momento dopo un avvio stentato. Squadra allestita con un buon mix di giovani e giocatori esperti, tra gli altri ci sono anche gli ex Andrea Puca, Denis Perpepaj e Lorenzo Albanesi.

«Abbiamo voglia di riprendere il nostro cammino in campionato dopo lo stop contro la Samb – commenta il terzino Gabriele Daniello – Nella scorsa settimana c’è stato il rinvio del match contro il Notaresco a causa del Covid e ci è dispiaciuto non poter giocare per dare continuità alle nostre prestazioni. Domenica si riparte e siamo carichi ed andremo a Montegiorgio come sempre per cercare di fare la nostra partita contro un ottimo avversario. Sono uno tra gli ultimi arrivati in casa Castelfidardo ma mi sto trovando benissimo con tutti e mi sono integrato subito al meglio».

«Una partita ostica come tutte quelle del girone – commenta il tecnico del Montegiorgio, Eddy Mengo – perché il Castelfidardo è una squadra giovane che crea difficoltà a chiunque: ha degli elementi molto validi e stanno disputando un torneo di livello, non sarà facile ma domani vogliamo far nostra la posta in palio. Noi In generale stiamo bene, c’è tanta voglia di riscatto perché venivamo da un buon periodo e con un po’ di attenzione in più domenica potevamo anche fare punti, vogliamo riprendere il cammino e daremo il massimo per farlo».