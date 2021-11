A Montegiorgio decide Braconi, Castelfidardo ok nel derby

Un Castelfidardo solido e determinato vince in trasferta sul campo del Montegiorgio per 1-0. I fidardensi tornano così al successo, su un campo ostico, grazie ad una prestazione di carattere e riprendono così il loro percorso in classifica, in vista del prossimo derby contro il Tolentino. Primo tempo equilibrato con le due formazioni che presidiano bene ogni spazio. Albanesi e Ruci ci provano senza successo, mentre alla mezz’ora Spagna chiama Demalija all’intervento. I biancoverdi ripartono in contropiede ma non riescono ad essere incisivi davanti a Gagliardini, così la prima frazione si chiude a reti inviolate.

Nella ripresa primo squillo per i locali con Nardella, rispondono gli uomini di mister Manolo Manoni in contropiede con Braconi che al 59’ finalizza il vantaggio biancoverde. I fidardensi tengono bene il campo concedendo poco o nulla ai rivali. Nel finale il Montegiorgio tenta la reazione ma senza impensierire mai Demalija, finisce 1-0 per il Castelfidardo.

«Abbiamo fatto una buona partita sotto il punto di vista mentale – commenta mister Manoni – ed ho avuto delle risposte importanti visto che ero un po’ preoccupato da questo periodo di stop forzato, che avrebbe potuto lasciarci deconcentrati, ma così non è stato. La squadra ha fatto bene nel complesso: nel primo tempo potevamo sfruttare meglio diverse occasioni dove abbiamo sbagliato l’ultimo passaggio, però siamo stati bene in campo, concedendo poco. Nella ripresa abbiamo sofferto i primi minuti, visto che il Montegiorgio era partito forte, poi ci siamo sistemati con i cambi ed abbiamo trovato il gol. Potevamo anche chiudere la partita, comunque sono contento di questa prova di maturità, perché i ragazzi si stanno impegnando tanto, e si meritano questa vittoria su un campo difficile contro un avversario ostico».

Il Tabellino:

MONTEGIORGIO – CASTELFIDARDO 0-1 (0-0 p.t.)

MONTEGIORGIO: Gagliardini, Misin (62’ Diouane), Donzelli (80’ Mandolesi), Omiccioli, Puca, De Meio, Nardella (62’ Perpepaj), Ruci (78’ Rigen), Spagna, Albanesi, Zancocchia (70’ Santoro). All. Mengo

CASTELFIDARDO: Demalija, Morganti, Mataloni (61’ Daniello), Hoxha (55’ Palladini), Baraboglia, Gega, Marcelli, Fermani (55’ De Cesare), Braconi, Bracciatelli, Cardinali (78’ Kurti). All. Manoni

ARBITRO: Ferrara (Roma 2)

ASSISTENTI: Giacomini (Viterbo), Gookooluk (Civitavecchia)

RETE: 59’ Braconi