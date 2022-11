Nunez ci mette due pezze, ma non basta: l'Osimana nel finale affonda a Montefano

L’Osimana cade in casa del Montefano per 4-2 dopo una partita rocambolesca. I ragazzi di mister Roberto Mobili, bravi a reagire e a rincorrere i padroni di casa durante la contesa, cedono nel finale al termine di un match ricco di colpi di scena. Rimane il rammarico per una sconfitta immeritata per i giallorossi, che avrebbero meritato qualcosa in più. Pronti via e i locali trovano il vantaggio con il rigore messo a segno dall’ex Dell’Aquila, procurato da Palmucci. I “senza testa” cercano la reazione nel corso del primo tempo e nel finale di frazione sfiorano il pari a più riprese, sbattendo però contro la traversa. Prima tocca al colpo di testa di Labriola, poi è il penalty di Bambozzi (decretato per una caduta in area di Proesmans) che colpisce il legno superiore, con gli uomini di mister Nico Mariani che chiudono la prima frazione sull’1-0.

Nel secondo tempo il forcing giallorosso viene premiato al 51’ con il gol da rapace d’area di Nunez. Le due squadre giocano a viso aperto e sale anche il nervosismo in campo: a farne le spese sono Monaco, espulso durante un parapiglia, e a stretto giro di posta Bellucci, per doppia ammonizione. I padroni di casa passano nuovamente in avanti con la volèe di Stampella ma la partita non è affatto chiusa visto che Nunez al 78’ riequilibra le sorti dell’incontro, mostrando la tenacia dei ragazzi di mister Mobili. I colpi di scena però non sono finiti e quando il pareggio sembra un risultato acquisito, arriva la doccia gelata per i “senza testa”: minuto 88, Bonacci raccoglie una corta respinta di Canullo sulla conclusione da fuori di Morazzini e porta avanti i suoi. Nel palpitante finale si aprono gli spazi e Guzzini - a concretizzare una percussione insistita di Candidi sulla fascia sinistra - ne approfitta al 93’ per chiudere i conti timbrando la rete del definitivo 4-2.

Il Tabellino:

MONTEFANO – OSIMANA 4-2 (1-0 p.t.)

MONTEFANO: Bentivogli, Monaco, Candidi, Sindic, Moschetta, Mercurio (46’ Camilloni), Stampella (77’ De Marco), Guzzini, Dell’Aquila (68’ Morazzini), Palmucci (85’ Latini), Bonacci (90’ G. De Luca). All. Mariani

OSIMANA: Canullo, Paccamiccio (65’ Montesano), Fermani, Calvigioni (65’ Madonna), Patrizi (11’ Bellucci), Labriola, Proesmans, Bambozzi, Nunez, Buonaventura, Pasquini. All.Mobili

ARBITRO: Gorreja (AN)

ASSISTENTI: Sannucci (MC), Poentini (PU)

RETI: 6’ Dell’Aquila, 51’ Nunez, 70’ Stampella, 78’ Nunez, 88’ Bonacci, 93’ Guzzini