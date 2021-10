Vinacri-Paialunga, micidiale uno-due. Il Marina, corsaro a Montefano, resta in vetta

E’ un Marina che continua, imperterrito, a tenere la sua andatura. Al momento troppo sostenuta per tutte le altre, che si trovano quindi a seguire a distanza la capolista arrivata - con la vittoria di Montefano - a “quattro su quattro” con sette reti realizzate ed appena due subite.

Il Montefano parte bene, subito ghiotta occasione. Al 6’ Bonacci va sul fondo e scarica all’indietro per Dell’Aquila, tiro mancino dalla zona del dischetto con palla che esce di pochissimo. Poi una doppia incursione di Latini. Prima dalla zona centrale scarta 2/3 giocatori per poi cadere a terra senza provvedimenti dell’arbitro, poi dalla destra entra in area, il rimpallo favorisce Bonacci che, spalle alla porta, non trova modo di centrare lo specchio. Il Marina risponde al 33’ quando Lazzarini viene lanciato sul filo del fuorigioco per poi incrociare il mancino fuori sul secondo palo. Il Montefano ha di nuovo la palla del vantaggio, al 40’: Camilloni spizza per Dell’Aquila che scatta sul filo del fuorigioco, l’attaccante arriva un pò lungo davanti a Castelletti che riesce a “murare” senza far colpire l’avversario in maniera efficace verso la porta.

Pronti via e il Marina piazza due colpi da ko. I gol vittoria nel giro di 5 minuti della ripresa. Al 54’ Vinacri sbroglia l’azione da calcio d’angolo, trovando il tiro alle spalle di Rocchi nel traffico dell’area. Poi al 60’ il Marina va in azione di contropiede, Gagliardi crossa per Lazzarini che colpisce la traversa, Paialunga arriva in ribattuta e la insacca a porta semi sguarnita. Il Marina va vicino al colpo del ko definitivo con il destro violento dal limite di Pesaresi che si spegne fuori di poco. I viola invece un minuto dopo provano a scuotersi col destro rasoterra dalla distanza di Camilloni che viene deviato in angolo. A cavallo della mezzora ci provano in mezza rovesciata prima Paialunga, poi Dell’Aquila, ma entrambe le conclusioni finiscono fuori. La girata di Camilloni che centra in pieno l’incrocio dei pali al 79’ fa capire che per i padroni di casa non è giornata. Il Marina gestisce il doppio vantaggio fino al termine inanellando così la quarta vittoria consecutiva.

Il Tabellino:

MONTEFANO – MARINA 0-2 (0-0 p.t.)

MONTEFANO: Rocchi, Galassi (74’ Cionchetti), De Luca, Orlietti (84’ Cantarini), Monaco, Alla, Latini (31’ Guzzini), M. Camilloni, Dell’Aquila, Carotti, Bonacci. All. Menghini

MARINA: Castelletti, Morazzini, Maiorano, Rossetti, Vinacri, Carloni (77’ Simone), Gagliardi (67’ 67’ Costantini), Pesaresi, Lazzarini (86’ Droghini), Paialunga (80’ Falasconi), Catalani (46’ Cammarino). All. Mariani

ARBITRO: Giorgiani (PU)

ASSISTENTI: Sannucci (MC), Giretti (MC)

RETI: 54’ Vinacri, 59’ Paialunga