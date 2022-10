La luce del Marina resta spenta: Moschetta regala i tre punti al Montefano

Una girata di Moschetta a metà ripresa decide la contesa tra Montefano e Marina. Un match equilibrato e combattuto tra due squadre che volevano a tutti i costi 3 punti pesantissimi: i viola per proseguire sulla scia iniziata a Porto Sant’Elpidio, gli ospiti per scrollarsi di dosso una posizione in classifica pesante. Alla fine vittoria di misura del Montefano che nel complesso ha meritato, alla luce del maggior numero di palle gol create. Coriacea la resistenza del Marina che ha approcciato la sfida a viso aperto, lottando e restando in gara fino alla fine.

I viola iniziano a spingere ed al 10’ vanno subito vicini al vantaggio, con lo stacco potente di Postacchini su battuta da angolo e Mancini a volare per salvare la porta. L’estremo difensore ospite si ripete al quarto d’ora rispondendo presente al rasoterra dai venti metri di Guzzini. Il Marina si difende compatto e cerca di colpire in rimessa soprattutto con Gregorini e Nacciarriti a condurre l’offensiva. Padroni di casa ancora pericolosi al 28’: Dell’Aquila da buona posizione manda a fil di palo col mancino ad incrociare. Lo spunto più interessante del Marina è allo scadere del tempo col colpo di testa di Pierandrei, su cross dalla destra, che non centra lo specchio.

Gli ospiti approcciano meglio la ripresa, ma la prima occasione è ancora del Montefano. Guzzini dal limite prepara il destro, Mancini si salva in due tempi prima della spaccata di Bonacci. A metà tempo è invece il Marina a costruire un’azione interessante con la sponda di Pierandrei per Nacciarriti che si inserisce tra le maglie viola e calcia in porta: battuta centrale, facile presa di Rocchi. Il gol vittoria prende forma al 70’: Moschetta è bravo a risolvere in area dopo un rimpallo e con il destro manda la sfera a fil di palo in fondo al sacco, timbrando il secondo gol consecutivo. Il Montefano non si accontenta e sfiora il raddoppio alla mezzora con il calcio di punizione di Mercurio che sibila di un niente fuori dal palo.

Reagisce il Marina: prima al 34’ Sbarbati di testa spedisce a lato da cross dalla bandierina, poi 2 minuti dopo Gabrielli si coordina in spaccata su un traversone dalla destra, sfera oltre il primo palo. I viola non rinunciando a graffiare per cercare il gol della tranquillità: al minuto 84 Palmucci raccoglie al limite e calcia di sinistro fuori oltre il primo palo. Uno degli ultimi attacchi del Marina all’89’ con un’azione dalla sinistra che manda al tiro a botta sicura Sbarbati, ma Postacchini si immola e salva la porta e il risultato. Al 90’ ecco il contropiede del Montefano condotto da De Marco che serve la corrente Bonacci: il capitano scambia con Guzzini ma i viola perdono il tempismo e sprecano l’occasione per mettere in ghiaccio il match. L’ultimo sussulto nel recupero col tiro da fuori di Paradisi che si spegne alto e mette fine alle speranze del Marina di poter raddrizzare le sorti dell’incontro.

Il Tabellino:

MONTEFANO – MARINA 1-0 (0-0 p.t.)

MONTEFANO: Rocchi, Monaco (71’ Mercurio), Moschetta, Postacchini, Morazzini, Guzzini, F. Camilloni, Palmucci, De Luca (58’ De Marco), Bonacci, Dell’Aquila (67’ Candidi). All. Mariani

MARINA: Mancini, Medici (77’ Droghini), Carloni, Vinacri, Gagliardi (73’ Sbarbati), Rossetti, Gregorini, Pedini (84’ Paradisi), Nacciarriti, Lazzarini (62’ Piermattei), Pierandrei (77’ Gabrielli). All. Giorgini

ARBITRO: Chiariotti (MC)

ASSISTENTI: Fetaj (MC), Bellagamba (MC)

RETI: 70’ Moschetta