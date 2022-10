Montefano e Jesina danno spettacolo: 1-1 tra equilibrio e brividi finali

Battaglia ed emozioni tra Montefano e Jesina, ed alla fine un pareggio finisce con l’essere un giusto premio per la prestazione offerta dalle due squadre, generose nell’affrontarsi a viso aperto, giocando ad alti ritmi e senza fare calcoli. Con tanto di brividi finali da ambo le parti, considerando un recupero durante il quale sia i padroni di casa che la squadra leoncella hanno avuto a disposizione il match-ball per mettere in cassaforte l’intera posta in palio. I viola si sono fatti preferire in avvio, mentre gli ospiti sono venuti fuori nella ripresa.

Parte fortissimo il Montefano che già al 5’ manda Bonacci al tiro ma il suo diagonale finisce fuori di poco. Al 9’ risponde la Jesina con Iori il quale calcia al volo dalla distanza, senza però troppe pretese. I viola però nei primi minuti attaccano forte la profondità e questo mette in difficoltà la Jesina. Che, infatti, capitola al 10’ quando capitan Bonacci supera anche il portiere in uscita e da posizione defilata mette in gol. Galvanizzati dalla rete i viola continuano ad attaccare: al 20’ azione sulla fascia sinistra, palla a De Marco che resiste a una carica e calcia forte sul primo palo ma Minerva risponde presente. Al 21’ la squadra leoncella si fa vedere con Monachesi che però alza troppo la mira. Si prosegue con l’inzuccata di Moschetta – palla sopra il montante – e l’iniziativa di Palmuci disinnescata da Minerva, ma prima del duplice fischio c’è la fiammata degli ospiti: al 35’ Iori di testa non trova il bersaglio, ma al 1’ di recupero su punizione obbliga Bentivogli ad un pregevole intervento.

Nella ripresa la Jesina approccia con decisione per recuperare lo svantaggio. Al 50’ Campana tira da fuori, alto. Poi al 60’ Monachesi in area piccola sterza e calcia forte sul primo palo, ma è Bentivogli a dire di no. Il Montefano torna a farsi vedere al 64’ con Latini che spara alto in area piccola su cross laterale di Palmucci. Al 72’ ecco il pari della Jesina: Garofoli in area viola è bravo a risolvere un’azione confusa con un tiro che - complice una deviazione - si insacca a fil di palo. La Jesina ora ci crede e punta al blitz, il Montefano resiste e cerca di far male in avanti negli spazi lasciati dagli ospiti. Ancora doppia occasione per Iori. Prima al minuto 81 calcia debolmente nel cuore dell’area, quindi cinque minuti più tardi chiama Bentivogli al miracolo di piede. Nel recupero succede di tutto: Martedì viene espulso per fallo da ultimo uomo su Latini, e sulla punizione seguente Minerva mette una pezza gigante sul tiro velenoso di Monaco. Infine, all’ultimo secondo, Latini si crea lo spazio per calciare davanti al portiere ma manda clamorosamente fuori da posizione più che invitante, e così il punteggio resterà 1-1 fino al triplice fischio.

Il Tabellino:

MONTEFANO – JESINA 1-1 (1-0 p.t.)

MONTEFANO: Bentivogli, Morazzini (77’ Monaco), Postacchini, Sindic, Moschetta, Mercurio, De Marco (82’ Stampella), Guzzini (62’ F. Camilloni), Dell’Aquila (53’ Latini), Palmucci, Bonacci. All. Mariani

JESINA: Minerva, Martedì, Cameruccio, Campana (65’ Borgese), Capomaggio (57’ Grillo), Orlietti (94’ Mazzarini), Giovannini (82’ Nazzarelli), Dolmetta, Iori, Jachetta (43’ Garofoli), Monachesi. All. Strappini

ARBITRO: Ferroni di Fermo

ASSISTENTI: Aureli (San Benedetto del Tronto), Morganti (AP)

RETI: 10’ Bonacci, 73’ Garofoli