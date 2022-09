Bonacci sul gong, Castelfidardo sconfitto ed ancora fermo a quota zero

Il Castelfidardo si arrende in casa del Montefano dopo un pirotecnico 3-2. Una sconfitta beffa per i fidardensi, bravi a restare sempre in partita e a recuperare per ben due volte lo svantaggio. Quando il pareggio sembrava il risultato acquisito è arrivata la doccia fredda per i biancoverdi, puniti allo scadere da un’azione nata da un calcio d’angolo. Primo tempo equilibrato nella prima mezz’ora con occasioni da una parte e dall’altra: tra i fidardensi il più guizzante è Crescenzi, che tenta due volte la conclusione, mentre tra i locali Mercurio prima e l’ex Dell’Aquila poi non trovano la rete. Al 31’ vige la dura legge dell’ex e Dell’Aquila, imbeccato da Guzzini, sblocca il match. Gli ultimi 14 minuti scorrono via con il Montefano più propositivo ma con il risultato che non cambia.

La ripresa è scoppiettante: i ragazzi di mister Giuliodori partono forte, sfiorando il gol con Crescenzi e Cognigni, poi tocca al 52’ a Braconi che sfrutta un’ingenuità della difesa viola ed impatta sull’1-1. Il Montefano non ci sta e si riversa in avanti, con due palle gol non capitalizzate da Mercurio e Palmucci. Al 73’ è lo stesso Palmucci a riportare in avanti i suoi trasformando un calcio di rigore. Finale al cardiopalma: il Castelfidardo prova l’assalto finale e coglie il 2-2 con Selita all’88’. Quando il pareggio sembra cosa fatta, arriva la doccia fredda per i biancoverdi. Minuto 90, da corner stacca Monaco, palla sulla traversa e Bonacci è il più lesto di tutti ad insaccare il 3-2 finale sulla ribattuta.

«Sicuramente una sconfitta che lascia molto amaro in bocca – commenta mister Marco Giuliodori – perché la squadra è stata sempre sul pezzo ed è stata brava a rimontare per ben due volte lo svantaggio. Quando pareggi a due minuti dal termine, il risultato lo devi portare a casa a qualsiasi costo. Oggi siamo mancati in questo aspetto e lo stop odierno conferma che ancora dobbiamo continuare a lavorare e crescere su alcuni aspetti. Peccato perché era importante riuscire a cogliere i primi punti stagionali».

Il Tabellino:

MONTEFANO - CASTELFIDARDO 3-2 (1-0 p.t.)

MONTEFANO: Bentivogli, Morazzini, G. De Luca (55’ E. De Luca), Alla (42’ F. Camilloni), Monaco, Mercurio, Guzzini, Sindic (84’ Stampella), Dell'Aquila (55’ De Marco), Palmucci (92’ Postacchini), Bonacci. All. Mariani

CASTELFIDARDO: David, Coppi (83’ Selita), Capitani (46’ Fabiani), Cesca (46’ Francesconi), Boccanera, Ruiz, Crescenzi (55’ Fermani), Ristovsky, Achaval, Braconi, Cognigni (62’ Kurti). All. Giuliodori

ARBITRO: Giallorenzo (Sulmona)

ASSISTENTI: Bara (MC), Rinaldi (MC)

RETI: 32’ Dell’Aquila, 53’Braconi, 73’ Palmucci su rig, 87’ Selita, 90’ Bonacci