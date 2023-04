Montecchio, passerella con goleada: cinquina al Marzocca

Cronaca di una promozione annunciata. Sono bastate ventisette partite al Montecchio per brindare ad una meritatissima promozione in Eccellenza, conquistata tenendo sin dall’inizio del torneo un ritmo insostenibile per chiunque. La ventottesima, in programma con un ritardo di ventiquattro ore rispetto agli impegni della diretta concorrente Urbania, è stata giocata con la certezza del salto di categoria, certificato dalla matematica vista la sconfitta della seconda in classifica sul campo del fanalino di coda San Costanzo (impossibili da recuperare, quindi, i tredici punti di distacco con quattro partite ancora da disputare).

La formazione di Lilli, a champagne già stappato, non ha però voluto concedere sconti di sorta ad un Olimpia invischiato nei bassifondi della graduatoria. I biancorossi hanno sbloccato subito il match con Sartori, e messo al sicuro i tre punti già al duplice fischio grazie al vantaggio di 3-0. Sarà di 5-1 il punteggio finale che mette il punto esclamativo ad una stagione dominata: miglior attacco con 65 gol, imbattuta in tutto il 2023 e da inizio campionato in trasferta (dove ha collezionato 38 punti su 42 disponibili) e sconfitta appena due volte in tutto il torneo, dal Valfoglia e dalla Vigor Castelfidardo nel mese di novembre. Per il Marzocca, i riflettori si accendono invece sulla delicatissima sfida della prossima settimana: al Comunale arriverà infatti la Cagliese, che precede i biancazzurri di due lunghezze in quello che si configura come passaggio cruciale nella strada verso la salvezza.

Il Tabellino:

K-SPORT MONTECCHIO-OLIMPIA MARZOCCA 5-1 (3-0 p.t.)

K-SPORT MONTECCHIO: Garoffalo, Pizzagalli, Baruffi, Paoli (61’ Passeri), Fontana (65’ Bellucci), Ferrini (67’ Baldelli), Bastianoni, Dominici, Sartori (73’ Cinotti), Peluso (52’ Vegliò), N. Rossi. All. Lilli

OLIMPIA MARZOCCA: Giovagnoli, Asoli (79’ Fabini), Santi Amantini (46’ Spanò), Abbruciati (46’ Tonucci), Tomba, Breccia (46’ T. Rossi), Bonvini (40’ Arsendi), Montanari, Paolini, Felicissimo, Pigini. All. Barattini

ARBITRO: Cacchiarelli (San Benedetto del Tronto)

ASSISTENTI: Cerca (Jesi), Frapiccini (MC)

RETI: 1’ Sartori, 30’ N. Rossi, 46’ Peluso, 71’ Asoli, 81’ Passeri, 85’ Cinotti