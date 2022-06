MondolfoMarotta, punto salvezza. Il Loreto passa a Cantiano e chiude terzultimo

L’Atletico MondolfoMarotta riesce sul filo di lana a tagliare il traguardo della salvezza diretta, grazie ad un tredicesimo posto che garantisce la permanenza nella categoria senza passare per i play-out (in virtù dei quindici punti di vantaggio accumulati nei confronti del Loreto terzultimo). Il caldo non permette alle due squadre di esprimersi su ritmi elevati, ma sono comunque i padroni di casa a mantenere costantemente l’iniziativa, alla ricerca di quel successo che avrebbe matematicamente messo al sicuro la salvezza. Il Mondolfo ci prova più volte con Cordella e Rocchi che però non hanno fortuna, mentre la Passatempese – già in una posizione di classifica tranquilla - si difende con ordine senza concedere troppo. Alla fine il pareggio è sufficiente ai locali per festeggiare e garantirsi così un posto nella griglia di partenza della Promozione 2022/2023.

Ultima di campionato anche a Cantiano, tra i padroni di casa ed il Loreto che hanno già concluso la loro esperienza nel torneo, coi pesaresi da tempo retrocessi e la squadra mariana che accumulato un ritardo troppo elevato per poter assicurare la scialuppa di salvataggio dei play-out. Vincono gli ospiti, che centrano la terza affermazione esterna stagionale buona per sorpassare il Sassoferrato Genga e concludere così al terzultimo posto. Brilla Martin Garcia, autore di una doppietta, e l’under Picciafuoco al suo terzo centro personale in campionato. Di Duro la rete della bandiera dei locali.

I Tabellini:

ATLETICO MONDOLFOMAROTTA – PASSATEMPESE 0-0

ATLETICO MONDOLFOMAROTTA: Moscatelli, Travaglini (60’ Gregorini), Pacenti, Creatore (60’ Arsendi), Marzano, Rosi, Vitali (75’ Catalano), Fraternali, Cordella, Rocchio, Giobellina. All. Pompei

PASSATEMPESE: Cola, Lorenzini, Esposito, Iannaci, Maraschio, Catena, L. Agostinelli, Castorina, Ferreyra (75’ Pieroni), Martiri, M. Agostinelli. All. Busilacchi

ARBITRO: Chiariotti (MC)

ASSISTENTI: Piccinini (AN), Pizzuti (MC)

CANTIANO – LORETO 1-3 (1-2 p.t.)

CANTIANO: Masci, Morolli, Soriani (65’ Rossi), Bei, Guidoni, Zanchetti, Salciccia, Marchi, Caselli (46’ Alunno), Ciufoli (78’ F. Romitelli), Duro (75’ Baldeschi). All. L. Romitelli

LORETO: Albanesi, Ciminari (46’ Sprecacè), Scalella, P. Garcia, Picciafuoco, Petrini (57’ Stortoni), Masslavica, A. Moriconi (69’ Baccarini), M. Garcia, Bigoni, Brugiapaglia. All. F. Moriconi

ARBITRO: El Mouhsini (PU)

ASSISTENTI: Dahou (Jesi), Belogi (AN)

RETI: 13’ e 40’ M. Garcia, 43’ Duro, 52’ Picciafuoco