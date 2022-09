Il Moie al "Pierucci" non fa sconti: 2-0 al Villa San Martino

Terza partita casalinga ufficiale, terzo “clean sheet” per un Moie che tra le mura amiche non sbaglia un colpo. Dopo la vittoria di misura contro la Biagio Nazzaro nell’andata dei sedicesimi di coppa, ed il 2-0 all’Olimpia Marzocca nell’esordio stagionale, i rossoblu fanno ancora il pieno davanti al proprio pubblico, con un 2-0 al Villa San Martino che cancella così l’amarezza per il passo falso della scorsa settimana, maturato sul campo dell’Urbania.

Subito arrembante la partenza del Moie, che si rende pericoloso nell’area pesarese già al 5’ con Ruggeri, il cui colpo di testa però non inquadra il bersaglio. Ancora più vicino al gol Cercaci, un quarto d’ora più tardi: l’attaccante della formazione di mister Rossi viene ben servito da Rossetti, si trova a tu per tu con Cocco ma manda la sfera a sbattere sull’incrocio dei pali. Il Villa San Martino si scuote, prova a farsi vivo dalle parti di Anconetani, ma si registrano solo un paio di conclusioni dalla distanza che non impensieriscono più di tanto la difesa dei padroni di casa.

Poco prima del duplice fischio, arriva la rete che spezza l’equilibrio: calcio di punizione per il Moie Vallesina, batte Carboni ed il pallone, dopo aver centrato il palo interno, termina in rete per l’1-0. Galvanizzata dal gol, la squadra di casa rientra in campo dopo l’intervallo prendendo subito in mano le redini del match, ed al 50’ perviene al raddoppio: traversone proveniente dalla sinistra, Rossetti di testa anticipa tutti ed il 2-0 è servito. Gli ospiti provano ad avanzare il baricentro ed a spingere alla ricerca della rete, ma senza risultati apprezzabili; cresce invece il nervosismo, con diversi cartellini gialli mostrati dall’arbitro, ma non il numero delle reti che resta tale fino al triplice fischio conclusivo.

Il Tabellino:

MOIE VALLESINA – VILLA SAN MARTINO 2-0 (1-0 p.t.)

MOIE VALLESINA: Anconetani, Gregorini, Giampaoletti, Carboni, Balducci, Marini, Ruggeri, Cercaci (90’ Bentivoglio), Rossetti (75’ Api), Berardi (65’ Pandolfi), Costantini. All. Rossi

VILLA SAN MARTINO: Cocco, Bonci, Righi, Pedini, Sanchini, Pistacchini, Balleroni (85’ Piccioni), Tartaglia (65’ Ude) Brodiani, Angelini (65’ Di Carlo) Marinelli. All. Cicerchia

ARBITRO: Paoletti (FM)

ASSISTENTI: Longarini (MC), Sorrentino (San Benedetto del Tronto)

RETI: 44’ Carboni, 50’ Rossetti