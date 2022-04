La Vigor non sfonda, al "Pierucci" il Moie impone lo 0-0

Il Moie Vallesina riesce a dare adeguata continuità ai passi avanti dell’ultimo periodo, centrando il terzo pareggio consecutivo (dopo quelli con Osimo Stazione e Portuali, preceduti dall’importante affermazione a Loreto) e fermando un’altra big come la Vigor Castelfidardo. Punto prezioso e rete inviolata, come solo l’Osimana era riuscita a fare da metà novembre contro i biancazzurri, la cui serie positiva prosegue ormai da sedici giornate. Per la squadra di mister Manisera, uno 0-0 che non cambia di una virgola né la collocazione in graduatoria, né i distacchi dalla capolista (avanti di otto lunghezze) e da chi segue, ed in questo senso il pareggio finisce per assumere quasi i contorni di occasione sciupata, per avvicinare la vetta ma soprattutto per mettere maggiormente al sicuro il secondo gradino del podio.

Spregiudicato il Moie, con un assetto a trazione anteriore mentre la Vigor comincia registrando gli automatismi di una retroguardia priva dei centrali Marconi e Santoni. Sono tuttavia gli ospiti nella prima metà di gara a rendersi maggiormente pericolosi, graffiando con Terré e reclamando un calcio di rigore per un atterramento in area di Rombini. Progressivamente esce anche la formazione di Rossi, che non capitalizza una bella palla gol finita sui piedi di Api a pochi passi da Lombardi e sfiora l’1-0 con Trudo. Nella ripresa Manisera gioca la carta Pennacchioni, costretto però ad alzare bandiera bianca per infortunio: al suo posto quel Tonuzi già più volte decisivo entrando dalla panchina, anche nei minuti finali, ma stavolta è il palo a dire di no, ed il punteggio resta inchiodato sullo 0-0 fino al triplice fischio finale.

Il Tabellino:

MOIE VALLESINA – VIGOR CASTELFIDARDO 0-0

MOIE VALLESINA: Cerioni, Federici, Bentivoglio, Cercaci, Serantoni, Colombaretti, Trudo (67’ Mosca), Costantini (67’ Pandolfi), Api, Borocci (90’ Balducci), Anconetani. All. Rossi

VIGOR CASTELFIDARDO: Lombardi, Gambacorta, Stacchiotti, Ciucciomei (63’ Pennacchioni, 77’ Tonuzi), Bandanera, Polzonetti, Mosca (83’ Perna), Carini, Rombini, Terrè, Storani. All. Manisera

ARBITRO: Pasqualini (MC)

ASSISTENTI: Sannucci (MC), Bohorquez (MC)