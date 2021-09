Recupero ancora stregato per il Moie: il Valfoglia arpiona il pari al 95'

Prende forma durante l’ultimo giro di lancette la beffa per il Moie Vallesina, obbligata a rimandare l’appuntamento con il primo successo stagionale. Dopo la sconfitta nel match di esordio tra le mura amiche con la Passatempese, maturata anche in quel caso in piena “Zona Cesarini”, la squadra di Rossi si trova costretta per la seconda volta consecutiva a maledire il recupero, che stavolta fa il gioco di un Valfoglia il quale piazza la stoccata del pareggio proprio a ridosso del triplice fischio finale.

Ospiti subito arrembanti e già in gol con Trudo, con la rete che però viene annullata per presunta posizione di off-side. E’ il preludio all’1-0 che si materializza al sesto minuto: Colombaretti di testa mette nel sacco il pallone del vantaggio sugli sviluppi di un tiro dalla bandierina. Reazione dei locali che arriva con un rasoterra di Donati che esalta le doti di Cerioni, mentre dalla parte opposta il Moie reclama un rigore per un atterramento in area di Giampaoletti.

Dopo la pausa cresce la pressione del Valfoglia, alla ricerca del guizzo per raddrizzare le sorti della contesa, ma il forcing non produce risultati apprezzabili: il Moie si difende con ordine ed efficacia e respinge al mittente ogni tentativo dei locali. La beffa per gli ospiti arriva praticamente a dieci secondi dalla fine, scaturita da un’incomprensione tra Cerioni e Serrantoni che agevola Magnani autore della rete del definitivo 1-1. Per il Moie, l’occasione di riscatto si presenterà già a metà settimana con l’impegno di Coppa sul campo del Sassoferrato Genga.

Il Tabellino:

VALFOGLIA - MOIE VALLESINA 1-1 (0-1 p.t.)

VALFOGLIA: Adebiyi, Morbidi (80’ Tatò), Cenciarini (77’ Ciamaglia), Elezaj (60’ Sanchini) Magnani, Scoccimarro, Giunchetti (60’ Bettini); Diomede, Donati (80’ M. Serafini), Ricciotti, F. Serafini. All. Angelini

MOIE VALLESINA: Cerioni, Franco Federici, Serantoni, Mosca (70’ Arcangeli), Balducci, Colombaretti, Trudo (80’ Francesco Federici), N. Cercaci, Rossetti (89’ Togni), Borocci, Giampaoletti (66’ Costantini). All. Rossi

ARBITRO: Salvatori (MC)

ASSISTENTI: Grieco (MC), Cercaci (MC)

RETI: 6' Colombaretti, 95' Magnani