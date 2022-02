Giunchetti-Serafini: il Valfoglia espugna il "Pierucci" di Moie

Il primo impegno casalingo del girone di ritorno non sorride al Moie, che cede l’intera posta in palio al Valfoglia, il quale compie un bel balzo in avanti in graduatoria lasciandosi alle spalle la zona calda della classifica. Per i padroni di casa, invece, terza sconfitta interna consecutiva in controtendenza con la convincente prestazione di sette giorni fa offerta ad Osimo nel 3-0 rifilato alla Passatempese.

Primo tempo molto intenso: le squadre si studiano, prendono le misure e provano a pungere. L’occasione più clamorosa è quella del 12’ minuto capitata sui piedi di Togni, che servito splendidamente da Borocci, colpisce a botta sicura e trova però l’efficace risposta del portiere avversario che devia in calcio d’angolo. Al 20’ tegola per il Moie con Costantini costretto a uscire per infortunio, al suo posto dentro Anconetani, mentre al 35’ l’inerzia della partita cambia: bel cross da versante sinistro a tagliare l’area e Giunchetti corregge in rete realizzando l’1-0.

Al rientro sul rettangolo di gioco dopo l’intervallo padroni di casa che appaiono intenzionati a rimettere in equilibrio il match, ma la difesa organizzata del Valfoglia concede pochissimo e respinge al mittente i tentativi. Gli animi si scaldano, sollecitando più volte l'intervento del direttore di gara per riportare la calma, sebbene in occasione del presunto fallo su Borocci caduto in area dopo un contatto solo davanti al portiere – e non sanzionato – le proteste stentino a placarsi. Il Moie non concretizza il volume di gioco prodotto, ed il Valfoglia ne approfitta: al minuto 87 arriva la doccia fredda che spegne le speranze moiarole, con la respinta della difesa di casa dopo un tiro dalla bandierina raccolta fuori area da Serafini, il cui tiro fa terminare il pallone sull’angolino alla sinistra di Cerioni. E’ il gol del 2-0, che mette in ghiaccio il risultato per il Valfoglia regalando alla squadra pesarese l’ottavo successo in campionato.

Il Tabellino:

MOIE VALLESINA - VALFOGLIA 0-2 (0-1 p.t.)

MOIE VALLESINA: Cerioni, Balducci (70’ Di Caterino), Cercaci, Canulli (84’ Pandolfi), Serantoni, Costantini, Bentivoglio, Togni, Api, Borocci, Martellucci (70’ Rossetti) All. M. Rossi

VALFOGLIA: Adebiyi, Capi, Cenciarini, Pedini, Magnani, Scoccimarro, Giunchetti (84’ Carpentieri), Diomede, Elezaj (72’ Donati) Ricciotti, Tató (70’ Serafini). All. A. Rossi

ARBITRO: Tarli (AP)

ASSISTENTI: Zela (AN), Frapiccini (MC)

RETI: 35’ Giunchetti, 87’ Serafini